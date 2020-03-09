Фергюсон: Нурмагомедов боролся только со слабаками

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон считает, что у чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова не было по-настоящему сильных соперников.

«Он боролся только со слабаками. А я побил настоящих бойцов. Единственный настоящий противник в его карьере — Эдсон Барбоза», — сказал Фергюсон в интервью ESPN.

Он также отметил, что он сам одолел таких сильных оппонентов, как Барбоза, Рафаэль дос Аньос и Кевин Ли.

«Когда Хабиб проиграет, я скажу ему: «Наконец-то ты подрался с настоящим бойцом», — подчеркнул Фергюсон.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что Фергюсон интереснее предыдущих соперников Нурмагомедова.