Фергюсон: Нурмагомедов боролся только со слабаками

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон считает, что у чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова не было по-настоящему сильных соперников.

«Он боролся только со слабаками. А я побил настоящих бойцов. Единственный настоящий противник в его карьере — Эдсон Барбоза», — сказал Фергюсон в интервью ESPN.

Он также отметил, что он сам одолел таких сильных оппонентов, как Барбоза, Рафаэль дос Аньос и Кевин Ли.

«Когда Хабиб проиграет, я скажу ему: «Наконец-то ты подрался с настоящим бойцом», — подчеркнул Фергюсон.

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что Фергюсон интереснее предыдущих соперников Нурмагомедова.

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