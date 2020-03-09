Канделаки считает, что Фергюсон интереснее предыдущих соперников Нурмагомедова

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась ожиданиями от боя российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американского претендента Тони Фергюсона.

«Интуиция моя подсказывает, что поединок Нурмагомедов — Фергюсон 19 апреля будет куда интереснее, чем избиение Конора Макгрегора в одну калитку. О порке Дастина Порье я вообще молчу. Жара приближается. Надеюсь, на этот раз никакие травмы не сорвут эту битву!» — написала Канделаки в Telegram.

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном срывался четыре раза по различным причинам. Россиянин должен встретиться с американцем 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249.

Ранее Нурмагомедов высмеял Макгрегора, выложив кадр поединка с ирландцем.