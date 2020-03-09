Нурмагомедов высмеял Макгрегора, выложив кадр поединка с ирландцем

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил экс-обладателю титула Конору Макгрегору, высмеявшему россиянина за заявление об уличных драках.
Нурмагомедов высмеял Макгрегора, выложив кадр поединка с ирландцем
  • AFP
  • © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Россиянин отреагировал на пост Макгрегора в соцсетях, где ирландец выложил фото Нурмагомедова с испуганным лицом во время инцидента с нападением Конора на автобус с бойцами перед UFC 223. Бывший чемпион таким образом ответил на заявление Хабиба о том, что он много раз участвовал в уличных драках.

Российский боец в свою очередь выложил в Twitter кадр трансляции его боя с Макгрегором, который состоялся в октябре 2018 года. На нём Нурмагомедов проводит болевой приём.

«Помоги-и-ите», — подписал снимок Хабиб.

Ранее Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить