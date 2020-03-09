Нурмагомедов высмеял Макгрегора, выложив кадр поединка с ирландцем

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил экс-обладателю титула Конору Макгрегору, высмеявшему россиянина за заявление об уличных драках.

Россиянин отреагировал на пост Макгрегора в соцсетях, где ирландец выложил фото Нурмагомедова с испуганным лицом во время инцидента с нападением Конора на автобус с бойцами перед UFC 223. Бывший чемпион таким образом ответил на заявление Хабиба о том, что он много раз участвовал в уличных драках.

Российский боец в свою очередь выложил в Twitter кадр трансляции его боя с Макгрегором, который состоялся в октябре 2018 года. На нём Нурмагомедов проводит болевой приём.

«Помоги-и-ите», — подписал снимок Хабиб.

Ранее Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках.