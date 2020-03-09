Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высмеял чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова после его слов об уличных драках на пресс-конференции, посвящённой предстоящему поединку с американцем Тони Фергюсоном.

Во время пресс-конференции Фергюсон заявил, что Нурмагомедов никогда не дрался на улице, и российский спортсмен ответил будущему сопернику тем же.

Макгрегор опубликовал в Twitter фото с испуганным лицом Нурмагомедова во время инцидента с нападением ирландца и других бойцов на автобус команды россиянина, подписав снимок: «Уличная драка».

Титульный поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдёт в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее менеджер Нурмагомедова назвал условие для реванша с Макгрегором.

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