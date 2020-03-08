Менеджер Нурмагомедова назвал условие для реванша с Макгрегором

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, назвал условие, при котором возможно проведение реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

По словам Абдель-Азиза, которые передаёт BJPenn, Нурмагомедов не согласится на реванш, если Макгрегору не удастся победить американца Джастина Гэтжи.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. Следующим соперником Нурмагомедова является Фергюсон, с которым он проведёт титульный бой в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опасается возможного срыва боя с Фергюсоном.