Менеджер Нурмагомедова назвал условие для реванша с Макгрегором

Короткая ссылка
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, назвал условие, при котором возможно проведение реванша с ирландцем Конором Макгрегором.
Менеджер Нурмагомедова назвал условие для реванша с Макгрегором
  • © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

По словам Абдель-Азиза, которые передаёт BJPenn, Нурмагомедов не согласится на реванш, если Макгрегору не удастся победить американца Джастина Гэтжи.

Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора, который прошёл в октябре 2018 года, завершился победой россиянина удушающим приёмом. Следующим соперником Нурмагомедова является Фергюсон, с которым он проведёт титульный бой в ночь с 18 на 19 апреля 2020 года в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов опасается возможного срыва боя с Фергюсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить