Александр Емельяненко: на зоне я был блатным

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вспомнил своё время пребывания в местах лишения свободы.

«На зоне я был блатным. Свой первый срок по изоляторам просидел. А второй срок… Мои близкие были смотрящие за лагерем, смотрящие за игрой, смотрящие за воровскими. Чтобы вы понимали, все мои близкие друзья были смотрящими», — сказал Емельяненко на видео в Instagram.

19 мая 2015 года спортсмен был осуждён на 4,5 года за изнасилование. В ноябре 2016 года Александр вышел на свободу из колонии в результате удовлетворения апелляции.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко проведёт бой с Минеевым по правилам бокса.