Гэтжи заявил, что пойдёт войной на главу UFC, если Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи высказался о возможном реванше между действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Я ударю Уайта по носу, если он даст Конору реванш с Хабибом. Если он собирается отнять у меня возможность титульного боя, то мне придётся подраться за это с ним. Это будет несправедливо. Я спокойный человек и уважаю своего босса. Но если он это сделает, я пойду на него войной», — приводит слова Джастина Гэтжи BJPenn.

Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приёмом в октябре 2018 года.

Следующим соперником Нурмагомедова является американец Тони Фергюсон, поединок с которым состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. Нурмагомедов за карьеру одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три проигранных.

Ранее Фергюсон выразил мнение, что у Нурмагомедова не было по-настоящему сильных соперников.