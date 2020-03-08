Заболотный забавно отреагировал на пустую микст-зону после матча «Сочи» — «Урал»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный с юмором отреагировал на пустую микст-зону после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» (2:0).

Игрок опубликовал видео в своём Instagram, на котором он проходит мимо пустой микст-зоны и говорит: «Без комментариев, спасибо большое, без комментариев, спасибо большое».

Кроме того, в конце Заболотный поклонился «невидимым» журналистам.

«Всех с победой! И спасибо за поздравления, двигаемся дальше… Тот момент, когда от корреспондентов отбиваешься как можешь», — подписал ролик Заболотный.

Ранее «Сочи» забил два мяча «Уралу» и одержал первую победу в РПЛ с сентября 2019 года.