«Локомотив» победил «Ростов» и поднялся на второе место в РПЛ

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Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» победил «Ростов» и поднялся на второе место в РПЛ
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Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Железнодорожники вышли вперёд на 34-й минуте — после удара Гжегожа Крыховяка мяч залетел в ворота рикошетом от спины голкипера ростовчан Сергея Песьякова. Через четыре минуты Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество «Локомотива», а в конце первого тайма Крыховяк довёл счёт до разгромного. Хозяева отыграли один гол на 64 минуте — Ивелин Попов реализовал пенальти. 

Подопечные Юрия Сёмина набрали 41 очко и поднялись на второе место в чемпионате России. «Ростов» с 38 очками в активе располагается на четвёртой строчке.

Ранее ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в 22-м туре РПЛ.

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