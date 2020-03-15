Шанс на будущее: почему матч с «Локомотивом» станет ключевым для «Ростова» в борьбе за попадание в ЛЧ

В центральном матче 22-го тура РПЛ «Ростов» на своём поле примет «Локомотив». В случае победы хозяева укрепятся в статусе одних из главных претендентов на попадание в Лигу чемпионов. На руку подопечным Валерия Карпина не только выдающаяся форма лидеров Романа Ерёменко и Эльдора Шомуродова, но и удобный календарь, согласно которому они лишь дважды сыграют с коллективами из топ-5 в оставшихся турах чемпионата России.

Запредельный настрой и полный стадион болельщиков

Для «Ростова» и «Локомотива» очный матч в чемпионате России имеет огромное значение, ведь он может стать одним из ключевых в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. Перед 22-м туром коллективы имеют одинаковое количество очков и делят между собой третье место в турнирной таблице РПЛ. Команды на три балла отстают от идущего вторым «Краснодара» и на 12 очков — от лидирующего «Зенита» (который провёл на матч больше).

Многие считали ростовский клуб аутсайдерами в борьбе за медали. Но в первых двух турах весеннего отрезка турнира они не только набрали четыре очка, но и одержали домашнюю победу над прямым конкурентом в лице ЦСКА. Теперь подопечные Валерия Карпина могут преподнести ещё одну мини-сенсацию и взять верх над «Локомотивом». Подспорьем для них станет то, что встреча пройдёт при полных трибунах. Если в Москве и ряде других городов уже ввели ограничение на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса, то Ростова-на-Дону это ещё не коснулось. Поэтому ещё за сутки до встречи было продано около 35 тыс. билетов.

В случае второй подряд победы над столичным грандом жёлто-синие создадут себе трёхочковый задел от преследователей в борьбе за путёвку в квалификацию главного еврокубкового турнира Старого Света. А если осечку в выездном матче с набравшим ход «Сочи» допустит «Краснодар», «Ростов» и вовсе может взобраться на промежуточную вторую строчку, дающую право начать выступление в ЛЧ с групповой стадии.

В пользу «Ростова» говорит и комфортное расписание. Так, ему вполне по силам набрать шесть очков в играх с «Сочи» и «Арсеналом», и в отличном расположении духа подойти к одной из ключевых встреч оставшейся части сезона с «Краснодаром». Немаловажно, что в ней подопечные Карпина вновь будут иметь преимущество своего поля. Это же относится и к матчу заключительного тура с «Зенитом», который к тому моменту может запросто лишиться турнирной мотивации.

Таким образом, все матчи с прямыми конкурентами в весенней части сезона ростовчане проводят дома, а в оставшихся играх встречаются с середняками и аутсайдерами. Так, после противостояния с краснодарским клубом «Ростов» проэкзаменует «Крылья Советов», «Уфу», «Оренбург» и «Рубин».

С одной стороны, подопечным Карпина не приходится жаловаться на календарь. С другой, в матчах с уступающими в классе командами они вполне могут потерять очки, особенно учитывая мотивацию сражающихся за выживание соперников. Да и «Ростов» в текущем сезоне неоднократно оступался там, где, казалось, не должен был. Например, южане дважды уступили «Тамбову», проиграли «Уфе» и дважды разошлись миром с «Уралом».

К тому же четыре из шести игр, если не брать в расчёт противостояния с непосредственными конкурентами, они проведут в гостях. А на выезде жёлто-синие смотрятся значительно хуже, чем дома: лишь 15 очков в 11 матчах.

Лига чемпионов как шанс на будущее

В сложившейся ситуации «Ростов» просто не имеет права упустить возможность вернуться в Лигу чемпионов. Во-первых, участие в групповом этапе главного еврокубка принесёт клубу пару десятков миллионов евро, что крайне важно для финансового благополучия жёлто-синих. Ведь ещё в конце года они испытывали серьёзные проблемы, а в СМИ писали о возможной продаже ведущих футболистов и уходе Валерия Карпина.

Участие в ЛЧ с большой долей вероятности поможет клубу сохранить своих лидеров, которые вряд ли откажутся от возможности поиграть в престижном турнире — ранее большая часть команды смотрела его лишь по телевизору. Да и появление на еврокубковой арене лишь поднимет стоимость ведущих футболистов.

Плюс, попадание в Лигу чемпионов гарантированно поможет сохранить на посту Карпина. Пожалуй, именно он сейчас является главным активом клуба. Неслучайно болельщики перед Новым годом больше всего были встревожены именно новостью о вероятном уходе Валерия Георгиевича. В итоге он подписал новый пятилетний контракт, но нет гарантий, что востребованный специалист не примет предложение одного из топ-клубов, если такое поступит, или не решит вновь попробовать свои силы в Европе.

Казалось, после ухода Бердыева фигуры равной ему по масштабу и уровню мастерства в Ростове-на-Дону больше не будет, но бывший наставник «Спартака» пока делает всё, чтобы затмить предшественника. Тренеру осталось только пошуметь с «Ростовом» в еврокубках. А классную команду Карпин уже построил, и большой вопрос, слабее ли она команды Курбана Бекиевича. Причём нынешнему тренерскому штабу удалось создать сильный коллектив из «списанных лётчиков», неизвестных легионеров и невостребованных россиян. Так, в настоящих звёзд РПЛ превратились Матиас Норманн и Эльдор Шомуродов, а пропустившие по нефутбольным причинам длительный срок Павел Мамаев с Романом Ерёменко обрели вторую молодость. В результате, состав сейчас выглядит не слабее, чем у того же «Локомотива», а в чём-то даже сильнее.

Но к матчу с железнодорожниками жёлто-синие всё же подходят с определёнными кадровыми проблемами. Главная из них заключается в отсутствии Дмитрия Чистякова. Воспитанник петербургского футбола лишь в текущем сезоне дебютировал в РПЛ, но без него уже сложно представить центр обороны «Ростова». В игре с ЦСКА он получил серьёзное рассечение головы и выбыл на неопределённый срок.

Также из-за различных повреждений пропустят игру Егор Бабурин, Алексей Ионов и Арсений Логашов. А Даниил Глебов не выйдет на поле из-за перебора жёлтых карточек. Зато вернутся в строй Деннис Хаджикадунич и Норманн. Также нельзя забывать о Мамаеве, который решил проблемы со здоровьем и в матче с ЦСКА не только впервые за полгода вышел на поле в официальной встрече, но и отметился забитым мячом. Любопытно, какую роль полузащитнику Карпин отведёт на этот раз.