Пояснение решений и чёткая трактовка правил: как РПЛ может улучшить работу с системой VAR и снизить давление на судей

Российская футбольная премьер-лига провела полноценное внедрение системы видеопомощи арбитрам на матчах чемпионата и Кубка страны. Однако работа судей всё равно вызывает массу вопросов у болельщиков и специалистов. В связи с этим руководство чемпионата России вполне могло бы последовать примеру коллег из других видов спорта и нанять квалифицированного эксперта, который бы прямо во время матча находился на связи с бригадой арбитров и объяснял бы зрителям решения судей, ссылаясь на нормы правил.

Одним из самых примечательных событий весенней части чемпионата России по футболу стало полноценное внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR). Начиная с 20-го тура РПЛ на всех матчах турнира работают видеоассистенты главного судьи, но даже это не помогло избежать ряда скандалов.

Достаточно вспомнить неназначенный пенальти за игру рукой Игоря Дивеева и удаление Эсекьеля Понсе в матче между «Спартаком» и ЦСКА в Кубке России, отменённую красную карточку защитника «Ахмата» Максима Ненахова во встрече с «Ростовом» и изгнание с поля игрока обороны «Локомотива» Соломона Кверквелии. Причём главная проблема не в том, что эти вердикты были неоднозначными, а в том, что массовый зритель так и не понял, чем руководствовались официальные лица.

Безусловно, система VAR дала арбитрам возможность принимать правильные решения в сложных ситуациях. Но если иногда их мотивация понятна любому футбольному болельщику, то в других случаях остаётся загадкой. Подобная недосказанность зачастую вызывает недоумение и негодование со стороны общественности и заставляет некоторых особо ярых фанатов упрекать судью в неверной трактовке эпизода. Причём эту проблему можно бы легко решить, взяв на вооружение опыт коллег из других видов спорта.

Система видеоповторов уже давно используется в хоккее, баскетболе и американском футболе, где судьям зачастую очень сложно с ходу разобраться в эпизодах. При этом все эти виды спорта объединяет то, что после принятия решения собравшимся на арене и у телеэкранов фанатам объясняют, почему судьи остановились на данной трактовке. Так, в НХЛ и НФЛ арбитры по громкой связи оглашают вердикт, а в НБА — сообщают его дикторам и комментаторам.

В результате у болельщиков практически не остаётся вопросов относительно спорных моментов, что значительно снижает градус напряжения. Кроме того, это помогает зрителям глубже погружаться в игру и впредь не удивляться на первый взгляд спорной интерпретации эпизода арбитрами.

Что касается НБА, там пошли ещё дальше и добились практически полной прозрачности. На большинстве матчей ассоциации в специальной студии находится бывший судья, который объясняет, почему рефери на площадке заняли ту или иную сторону в конкретном случае. Стоит отметить, что в РПЛ подобный подход также использовался, но эксперимент не удался до конца. Долгое время в студии телеканала «Матч ТВ» работал Игорь Федотов, но он был отлучён от эфира после резонансного заявления во время встречи между «Зенитом» и ЦСКА.

Причиной фиаско эксперимента стало то, что Федотов как независимый эксперт выражал своё мнение о действиях арбитров, при этом опираясь на свод правил. Но в связи с тем, что в футболе многие эпизоды трактуются по-разному, он не мог предельно точно объяснить, почему судья поступил так, а не иначе, вместо этого подмечая ошибки бывших коллег. Всё это лишь вводило болельщиков в заблуждение и заставляло задумываться о квалификации представителей отечественного судейского цеха.

На деле эксперт по VAR должен не делиться своей точкой зрения на конкретную игровую ситуацию, а доводить до болельщиков решение арбитра. Для этого ему необходимо находиться в постоянном контакте с видеоассистентом и главным судьёй, а затем объяснять зрителям, чем именно те руководствовались при разборе данного момента. Безусловно, это не решит проблемы двойных стандартов, зато у болельщиков не будет вопросов, на каком основании тот же Сергей Лапочкин вернул на поле Ненахова после того как показал ему красную карточку.

На данный момент поклонникам футбола приходится самим додумывать, почему, например, Кирилл Левников удалил с поля Кверквелию, а не показал ему «горчичник» за игру рукой в штрафной. Хотя на повторе может сложиться впечатление, что Гильерме находился в непосредственной близости от угла, в который был направлен мяч и вполне мог оформить сейв. Ведь в этом случае нарушение уже нельзя трактовать как «явное лишение возможности забить», а следовательно, защитник «Локомотива» должен был быть наказан лишь жёлтой карточкой.

Возможно, арбитр посчитал, что вратарь сборной России не успевал, либо был уверен, что удар наносился из убойной позиции. Однако болельщики так и не узнали ответ на этот вопрос и принялись строить свои собственные догадки. При наличии эксперта по VAR этого можно было бы избежать.

Помимо прочего, наличие подобного специалиста и его регулярные выходы в эфир способствовали бы просвещению болельщиков, многие из которых довольно посредственно разбираются в футбольных правилах. Стоит отметить, что с учётом постоянных корректировок и нововведений в этом нет ничего зазорного. Регулярные разборы помогли бы восполнять эти пробелы.

При этом не стоит думать, что в остальных европейских странах система видеопомощи арбитрам работает как часы. Достаточно вспомнить недавнюю встречу в плей-офф Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге», когда Сердар Гёзебююк удалил Симона Дели. Тогда многие болельщики и эксперты разошлись во мнении относительно того, достоин ли был защитник красной карточки. При этом во время матча также не было дано никаких разъяснений по эпизоду.

Таким образом, введя должность эксперта по VAR, РПЛ не только смогла бы сделать серьёзный шаг навстречу болельщикам и завоевать их доверие, но и стать примером для многих европейских чемпионатов. С внедрением данного метода работы на матчах, к судейскому корпусу стало бы гораздо меньше вопросов, что привело бы к снижению давления на его представителей. В свою очередь, это позволило бы арбитрам трудиться в более спокойной обстановке.