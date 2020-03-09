Гол Мамаева помог «Ростову» обыграть ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая на «Ростов Арене», завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В команде Валерия Карпина забивали Роман Ерёменко, Ивелин Попов (с пенальти) и Павел Мамаев. У ЦСКА гол на счету Арнора Сигурдссона. Ещё один мяч в свои ворота забил игрок «Ростова» Максим Осипенко.
У хозяев на 21-й минуте Роман Ерёменко не забил пенальти. У ЦСКА на 86-й 11-метровый не реализовал Фёдор Чалов.
Гости доигрывали матч вдевятером из-за удалений Ильзата Аметова (20-я минута) и Вадима Карпова (50-я).
Ранее сообщалось, что Мамаев забил гол в первом официальном матче после выхода из колонии.