Мамаев забил гол в первом официальном матче после выхода из колонии

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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, который был осуждён за серию потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года, забил гол в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Мамаев забил гол в первом официальном матче после выхода из колонии
  • РИА Новости

Мамаев вышел на замену на 59-й минуте матча, а на 64-й забил гол в ворота ЦСКА ударом с линии штрафной площади соперника.

Для полузащитника этот гол стал первым с 7 октября 2018 года, когда 31-летний футболист реализовал пенальти в матче РПЛ с «Зенитом» (1:2). На следующий день Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным отметился участием в серии потасовок в Москве, в результате которых пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы, но вышел на волю 17 сентября 2019 года по условно-досрочному освобождению.

Ранее сообщалось, что футболист «Ростова» Осипенко разбил голову одноклубнику Чистякову в матче РПЛ с ЦСКА.

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