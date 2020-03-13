«Надеемся на переквалификацию дела»: Кокорин и Мамаев обжалуют свой приговор в суде

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев намерены обжаловать приговор Пресненского суда. Соответствующее заявление во Второй кассационный суд направили их адвокаты, рассмотрение назначено на 20 апреля. Футболисты были осуждены за хулиганство и побои, они провели за решёткой около года.

Нашумевшая история футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также их друга, детского тренера Александра Протасовицкого завершилась в конце прошлого года, когда все четверо осуждённых за хулиганство и нанесение побоев вышли на свободу. Однако на протяжении нескольких месяцев не прекращалась работа адвокатов, защищавших их интересы. 13 марта стало известно, что суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля.

Ещё после обвинительного вердикта, вынесенного в мае 2019-го, адвокаты нападающего «Сочи» и полузащитника «Ростова» отмечали его несправедливость и заявляли о намерении обжаловать решение в высших инстанциях. В частности, фигурантам дела вменялся предварительный сговор, что является отягчающим обстоятельством. Также они утверждали, что на решение суда в значительной степени повлияло общественное мнение.

Теперь сторона защиты намерена обжаловать его законность. Так, по словам Игоря Бушманова, защищающего интересы Мамаева, из приговора следует, что водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку были нанесены одни и те же увечья всеми фигурантами дела. Кроме того, суд не учёл записи с камеры видеонаблюдения, на которых было зафиксировано, что он провоцировал футболистов и их знакомых, а также не дал надлежащей оценки доводам об отсутствии хулиганских побуждений.

«Мамаев хулиганства не совершал, а на момент нанесения ударов Денису Паку, в том числе стулом, находился на расстоянии не менее трёх метров от потерпевшего», — приводит слова Бушманова ТАСС.

Соответствующие жалобы были поданы во Второй кассационный суд общей юрисдикции, который постановил рассмотреть их на соответствующем заседании 20 апреля в 10:00 по московскому времени.

Слова Бушманова подтвердила и адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова. Она добавила, что аналогичные заявления последовали и от адвокатов остальных осуждённых — Вячеслава Барика и Татьяны Прилипко.

«Вы знаете, у нас на руках уже постановление второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания. На полное оправдание мы не рассчитываем, конечно, но мы надеемся на переквалификацию. Считаем, что в действиях ребят не было признаков 213-й статьи — «Хулиганство», — цитирует Стукалову сайт телеканала «360».

Стоит отметить, что юрист и раньше выражала недоумение по поводу того, почему футболистам был вынесен именно такой вердикт. Она рассказала о наличии ещё одного видео, которое могло бы повлиять на произошедшее. На нём Пак и Кокорин якобы пожимают друг другу руки уже после конфликта. Однако о записи не было известно широкой общественности, а сам чиновник обратился в правоохранительные органы.

«Почему он принял решение пойти и заявить в полицию? Почему они не остановились на том, что ну произошла эта потасовка, ну повздорили? Ни сломанных костей, ни ссадин, ни синяков — ничего нет. Почему так произошло — я не могу ответить на этот вопрос. Это несоизмеримое наказание по отношению к этим действиям», — заявила Стукалова в интервью YouTube-каналу «Красава».

Напомним, что 8 октября 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в центре Москвы. Сначала они повздорили с Соловчуком на парковке около клуба, а затем — с главой департамента Минпромторга Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным в кафе «Кофемания». Им были нанесены телесные повреждения.

Спустя несколько дней молодых людей задержали по подозрению в хулиганстве и причинении лёгкого вреда здоровью. Пресненский суд вынес обвинительный вердикт и приговорил братьев Кокориных к полутора годам, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Сторона защиты пыталась обжаловать данное решение, однако Мосгорсуд признал его законным.

В связи с тем что фигуранты ожидали приговора в СИЗО, выйти на свободу они должны были в конце 2019 года. Однако суд удовлетворил прошение футболистов об УДО, и они покинули исправительное учреждение уже в сентябре.

Кокорин продолжил карьеру в «Зените». В феврале он перешёл в «Сочи» на правах аренды и в начале марта забил свой первый после выхода на свободу мяч в Российской премьер-лиге (РПЛ). Спустя несколько дней его примеру последовал и Мамаев, в качестве свободного агента присоединившийся к «Ростову».

В своём недавнем интервью Кокорин также выразил уверенность, что обвинительный приговор был вынесен несправедливо.

«На очной ставке я сразу подошёл к Паку, говорю: «Вы действительно на нас до сих пор злы? Хотите, чтобы были все эти разбирательства, всех таскали по судам, нанимали адвокатов? Неужели мы не можем решить вопрос сами?» Это не значит, что мы испугались, — просто хотим решить вопрос, если это возможно. Он молчал, ему адвокат сказал ничего на это не отвечать, суд разберётся», — рассказал Кокорин.