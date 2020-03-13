Адвокат Кокорина высказалась о рассмотрении 20 апреля кассационной жалобы в суде
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«Вы знаете, у нас постановление уже на руках второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания», — приводит слова Стукаловой телеканал «360».
Она подчеркнула, что сторона защиты не рассчитывает на полное оправдание, но надеется на переквалификацию, так как, по их мнению, в их деле не было совершено преступлений по статье «Хулиганство».
6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля.