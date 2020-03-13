Адвокат Кокорина высказалась о рассмотрении 20 апреля кассационной жалобы в суде

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Адвокат нападающего «Сочи» Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала заявление Игоря Бушманова, представителя защиты хавбека «Ростова» Павла Мамаева, согласно которому второй кассационный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор футболистам.
Адвокат Кокорина высказалась о рассмотрении 20 апреля кассационной жалобы в суде
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«Вы знаете, у нас постановление уже на руках второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания», — приводит слова Стукаловой телеканал «360».

Она подчеркнула, что сторона защиты не рассчитывает на полное оправдание, но надеется на переквалификацию, так как, по их мнению, в их деле не было совершено преступлений по статье «Хулиганство».

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО. 

17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля.

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