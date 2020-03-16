СМИ: В УЕФА намерены признать чемпионами нынешних лидеров лиг, если первенства не будут доиграны

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на грядущем собрании 17 марта обсудит вопросы, связанные с приостановкой национальных чемпионатов из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает AS. УЕФА хочет обозначить критерии определения чемпионов стран, клубов, которые получат места в еврокубках в следующем сезоне, и команд, которые покинут свои дивизионы. Если национальные первенства не будут возобновлены, союз намерен признать чемпионами клубы, которые возглавляют турнирные таблицы на данный момент.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. 13 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения назвала Европу новым центром пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта отменило все международные спортивные мероприятия в России.