Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России

Министерство спорта России приняло решение отменить на территории страны проведение всех международных спортивных мероприятий. Об этом пишет РИА Новости.

«Отменить с 16 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории России всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов обеспечить контроль за исполнением решения», — гласит документ.

Ранее в Москве запретили все массовые уличные мероприятия.