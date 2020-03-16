Минспорт отменил все международные спортивные мероприятия в России
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- РИА Новости
«Отменить с 16 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории России всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием. Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов обеспечить контроль за исполнением решения», — гласит документ.
Ранее в Москве запретили все массовые уличные мероприятия.