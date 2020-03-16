В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

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В Москве запретили проведение любых досуговых мероприятий на открытом воздухе с любой численностью участников. Об этом говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Собянин отметил, что принял решение о «введении дополнительных ограничений» из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Так, запрещается проведение «любых досуговых мероприятий» с участием граждан в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности «на открытом воздухе с любой численностью участников».

Также запрещается проведение таких мероприятий «в зданиях, строениях, сооружениях» с числом участников «более 50 человек единовременно».

Как подчёркивается, запрет носит временный характер и действует до 10 апреля.

По состоянию на 16 марта в России выявлено 93 случая заражения COVID-19, в Москве 53 случая.

14 марта власти Москвы объявили, что семьи москвичей, которые приехали из стран, где зафиксирована вспышка COVID-19, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней

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