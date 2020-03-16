В России число выявленных случаев коронавируса возросло до 93
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Об этом сообщил ТАСС.
По её словам, семь человек заразились при контакте с заболевшими на территории России.
Порядка 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, они абсолютно здоровы.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности.
Также старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.