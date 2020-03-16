В России число выявленных случаев коронавируса возросло до 93

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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 16 марта в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
В России число выявленных случаев коронавируса возросло до 93
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщил ТАСС. 

По её словам, семь человек заразились при контакте с заболевшими на территории России. 

Порядка 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, они абсолютно здоровы.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности.

Также старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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