В России число выявленных случаев коронавируса возросло до 93

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 16 марта в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил ТАСС.

По её словам, семь человек заразились при контакте с заболевшими на территории России.

Порядка 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом, они абсолютно здоровы.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности.

Также старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.