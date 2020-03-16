Инфекционная служба России приведена в состояние повышенной готовности
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- РИА Новости
«В России инфекционная служба и реанимационная служба приведены в состояние повышенной готовности», — приводит ТАСС его слова.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Также было объявлено о решении властей закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.
Эпидемиолог Олег Юрин в эфире НСН оценил ситуацию с коронавирусом.