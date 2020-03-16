Инфекционная служба России приведена в состояние повышенной готовности

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности на случай роста распространения коронавируса COVID-19.
Инфекционная служба России приведена в состояние повышенной готовности
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«В России инфекционная служба и реанимационная служба приведены в состояние повышенной готовности», — приводит ТАСС его слова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Также было объявлено о решении властей закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.

Эпидемиолог Олег Юрин в эфире НСН оценил ситуацию с коронавирусом.

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