Инфекционная служба России приведена в состояние повышенной готовности

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности на случай роста распространения коронавируса COVID-19.

«В России инфекционная служба и реанимационная служба приведены в состояние повышенной готовности», — приводит ТАСС его слова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Также было объявлено о решении властей закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.

Эпидемиолог Олег Юрин в эфире НСН оценил ситуацию с коронавирусом.