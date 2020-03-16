Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.

Так, медиков обеспечат дополнительными стимулирующими выплатами.

Кроме того, будет создан антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан.

Зампреду правительства Татьяне Голиковой поручено вместе с Госдумой обеспечить принятие законопроекта, который разрешит заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, и их доставку.

Ранее стало известно, что Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. В его состав вошли директор ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Также было объявлено о решении властей закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.

Как подчеркнул глава кабмина, необходимо действовать на опережение, чтобы не допустить массового распространения инфекции.

По его словам, нынешние ограничения делаются для того, чтобы избежать более жёстких в будущем.