Россия закрывает границу с Белоруссией

Российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. По его словам, власти и дальше будут делать всё для защиты страны от коронавируса.

РИА Новости

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«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей», — цитирует главу правительства ТАСС. Он отметил, что необходимо действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить массового распространения инфекции. Ранее сообщалось, что Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с COVID-19. С 15 марта приостановлен пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы.