Россия закрывает границу с Белоруссией

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RT
Российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. По его словам, власти и дальше будут делать всё для защиты страны от коронавируса.
Россия закрывает границу с Белоруссией
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей», — цитирует главу правительства ТАСС.

Он отметил, что необходимо действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить массового распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с COVID-19.

С 15 марта приостановлен пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы.

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