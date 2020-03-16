Россия закрывает границу с Белоруссией
- РИА Новости
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«Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей», — цитирует главу правительства ТАСС.
Он отметил, что необходимо действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить массового распространения инфекции.
Ранее сообщалось, что Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с COVID-19.
С 15 марта приостановлен пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы.