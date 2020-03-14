Россия закрывает иностранцам въезд через границу с Польшей и Норвегией

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Правительство России приняло решение с 15 марта временно приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы.
Россия закрывает иностранцам въезд через границу с Польшей и Норвегией
  • РИА Новости

«Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу России иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что запрет действует в отношении граждан, прибывающих в Россию для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС, за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

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