Россия закрывает иностранцам въезд через границу с Польшей и Норвегией
- РИА Новости
«Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу России иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Уточняется, что запрет действует в отношении граждан, прибывающих в Россию для обучения и трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС, за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.