Пушков оценил ограничение авиасообщения между Россией и ЕС

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение российских властей об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран ЕС из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Пушков оценил ограничение авиасообщения между Россией и ЕС
  • АГН «Москва»

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

По мнению политика, подобного рода меры надо было принимать ещё раньше.

«Только жёсткие барьеры способны сдержать эпидемию или ограничить её распространение. Неприятно, но факт», — написал Пушков.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС, за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

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