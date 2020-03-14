Пушков оценил ограничение авиасообщения между Россией и ЕС
- АГН «Москва»
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.
По мнению политика, подобного рода меры надо было принимать ещё раньше.
«Только жёсткие барьеры способны сдержать эпидемию или ограничить её распространение. Неприятно, но факт», — написал Пушков.
Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами ЕС, за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.