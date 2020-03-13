Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявил об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран Евросоюза.

Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

Также Россия ограничивает с 16 марта авиасообщение со Швейцарией и Норвегией за исключением рейсов Москва — Женева и Москва — Осло. Регулярные рейсы будут совершаться через терминал F аэропорта Шереметьево.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введённым США, из-за ситуации с коронавирусом.