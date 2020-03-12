В Кремле оценили возможность ограничить въезд из Европы из-за COVID-19
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«Ограничения определённые уже реализуются, вынужденные и временные. Решение о введении новых ограничений принимает оперативный штаб», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вводят запрет на въезд для лиц, в последние 14 дней перед прибытием посещавших Шенгенскую зону. Отмечается, что запрет не касается тех, кто имеет статус постоянного жителя США, ближайших родственников граждан США и некоторых других категорий.
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.