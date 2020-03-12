В Кремле оценили возможность ограничить въезд из Европы из-за COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введённым США, из-за ситуации с коронавирусом.

«Ограничения определённые уже реализуются, вынужденные и временные. Решение о введении новых ограничений принимает оперативный штаб», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты вводят запрет на въезд для лиц, в последние 14 дней перед прибытием посещавших Шенгенскую зону. Отмечается, что запрет не касается тех, кто имеет статус постоянного жителя США, ближайших родственников граждан США и некоторых других категорий.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.