В США уточнили условия запрета на въезд в страну из Европы
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства внутренней безопасности.
Отмечается, что запрет не касается лиц, имеющих статус постоянного жителя США, ближайших родственников граждан США и некоторых других категорий.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.