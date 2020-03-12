В США уточнили условия запрета на въезд в страну из Европы

Соединённые Штаты вводят запрет на въезд для лиц, в последние 14 дней перед прибытием посещавших Шенгенскую зону.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства внутренней безопасности.

Отмечается, что запрет не касается лиц, имеющих статус постоянного жителя США, ближайших родственников граждан США и некоторых других категорий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.