Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса

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RT
Семьи москвичей, приехавших из стран, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также родители московских школьников с 16 марта смогут сами решать, будут ли их дети посещать образовательные учреждения или продолжат обучение в дистанционном режиме.
Собянин объявил о новых мерах в Москве из-за коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили. Таким образом, круг потенциальных носителей коронавируса начал расширяться», — говорится в заявлении в личном блоге мэра столицы.

По указу Собянина, с 16 марта в столичных школах вводится свободное посещение.

«Решать, продолжает ли ребёнок ходить в школу или остаётся дома, будут родители», — уточнил мэр Москвы.

При этом школьники смогут продолжить обучение в дистанционном режиме.

Кроме того, Собянин призвал работодателей «не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому».

Согласно новому указу, режим повышенной готовности из-за коронавируса в Москве признан обстоятельством непреодолимой силы.

13 марта число выявленных случаев заражения COVID-19 в Москве выросло до 24.

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