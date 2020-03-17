Игра на повышение: почему нынешний сезон в ФНЛ — один из самых непредсказуемых в истории

После возобновления сезона Футбольной национальной лиги круг претендентов на повышение в классе вырос до четырёх команд. На первом месте обосновался «Ротор», который в декабре провёл очередную смену тренера. А вот прежний лидер — «Торпедо» — не выигрывает уже шесть матчей. Зато другой столичный коллектив — «Чертаново» — стабильно набирает очки, как и сменившие зимой Андрея Талалаева на Сергея Юрана «Химки».

Невероятная плотность и неожиданный провал «Торпедо»

В нынешнем сезоне в нижней половине турнирной таблицы РПЛ сложилась крайне запутанная ситуация. Как правило, к марту всегда появляется явный аутсайдер, который стремительно опускается на дно. А год назад, задолго до окончания турнира, определилась участь сразу двух участников: «Енисея» и испытывавшего серьёзные финансовые трудности «Анжи».

На этот раз таких команд в Премьер-лиге нет. Сперва казалось, что не слишком много шансов спастись будет у «Тамбова», но команда после смены тренера одержала три победы подряд и существенно поправила своё положение. Затем на последнюю строчку опустился другой новичок РПЛ — «Сочи». Однако в новом году южане преобразились и также добились трёх побед кряду.

Таким образом, плотность в таблице увеличилась до предела. В настоящий момент команды «Арсенал» и «Спартак», расположившиеся на седьмом и восьмом местах, отделяют от зоны стыковых матчей всего пять очков, а идущий десятым «Урал» — два. За выживание же прямо сейчас борются не только выходцы из ФНЛ «Крылья Советов» и «Тамбов», но и такие старожилы, как «Ахмат» и «Рубин». Причём грозненцы вовсе опустились на последнюю строчку.

Повышенная плотность фиксируется и в лидирующей группе ФНЛ. Практически в каждом сезоне в подэлитном дивизионе определяется одна, а то и две команды, которые ставят перед собой самые высокие задачи, укрепляют состав футболистами с опытом игры в Премьер-лиге и быстро уходят в отрыв от конкурентов.

Осенью явным гегемоном выглядело «Торпедо». Москвичи после прихода в клуб миллиардера Романа Авдеева усилились качественными для ФНЛ исполнителями (Роман Шишкин, Игорь Лебеденко, Александр Рязанцев) и пригласили на пост главного тренера Сергея Игнашевича.

В первой части сезона чёрно-белые спокойно штамповали победы и уверенно лидировали. Но осенью у команды начались проблемы, и в последних четырёх матчах года она набрала лишь два очка. После зимней паузы ситуация не изменилась. «Торпедо» разошлось миром с «Авангардом» и «Текстильщиком» и потерпело болезненное поражение от «Химок» в четвертьфинале Кубка России — 1:5.

У известных своим крутым нравом фанатов чёрно-белых быстро сдали нервы, и ещё перед игрой в Курске они напали на клубный автобус. При этом зимой Игнашевич получил солидное усиление в лице одного из лучших бомбардиров турнира Александра Руденко. Нападающего взяли в аренду у «Спартака». Впереди он составил дуэт с главным снайпером «Торпедо» Иваном Сергеевым. А центр поля укрепили Равилем Нетфулиным («Химки») и Астемиром Гордюшенко (ЦСКА).

Финансовые проблемы «Химок» и серьёзный настрой «Чертанова»

«Химки» же, напротив, казалось, не должны были претендовать на повышение в классе после неприятных событий, произошедших в клубе зимой. В январе было объявлено об уходе главного тренера Андрея Талалаева и «смене вектора развития», что обычно не сулит ничего хорошего.

«Упор будет делаться на молодёжь. Серьёзного спонсора у нас нет, поэтому Андрей Викторович решил уйти. Мы расстались по обоюдному соглашению сторон. По новому тренеру пока сказать не могу. По ряду ведущих игроков есть предложения, ведутся переговоры», — заявил тогда генеральный директор «Химок» Василий Иванов.

Сообщалось также, что идут поиски нового инвестора, но успехом они не увенчались. Вдобавок команду покинули ведущий защитник Александр Филин и уже упомянутый Нетфулин. Но большую часть лидеров коллективу из Московской области всё же удалось сохранить. А возглавивший команду Сергей Юран сумел передать подопечным свой боевой настрой. В результате «Химки» не только выбили «Торпедо» из Кубка, но и набрали четыре очка в первых двух матчах года в ФНЛ.

Кажется, красно-чёрные не собираются отказываться от повышения в классе, а Юран после победы над «Торпедо» заявил, что целью химчан и вовсе является выход в еврокубки.

Продолжает бороться за выход в Премьер-лигу ещё одна столичная команда — «Чертаново», хотя многим до сих пор не верится, что клуб способен финансово потянуть участие в элитном дивизионе. Однако в руководстве заявили, что готовы к повышению в классе, если оно случится.

«Предположительно будем играть в «Лужниках», если выйдем. Город с большим интересом смотрит за тем, получится это у нас или нет. Шансы на выход в РПЛ есть, почему нет? Если выйдем по спортивному принципу, то мы будем готовы», — приводит слова директора «Чертанова» Николая Ларина «Р-Спорт».

Команда быстро оправилась от потери сразу троих ведущих исполнителей (Наиль Умяров, Максим Глушенков и Антон Зиньковский) и в нынешнем сезоне показывает куда более убедительные результаты, чем в прошлом. «Чертаново» по итогам 27 туров уже набрало 54 очка, тогда как в прошлом суммарно — 61.

Появились в составе и новые лидеры. Прежде всего это Владислав Сарвели. Но популярность 22-летний нападающий заслужил своей игрой, ведь он набрал уже 16 баллов за результативность (10 + 6) в подэлитной лиге. А на последнем рубеже надёжен 38-летний воспитанник клуба Илья Абаев. В его активе десять матчей на ноль, а за весь сезон команда пропустила лишь 19 мячей, и это лучший показатель турнира наряду с «Химками». Для сравнения: в прошлом сезоне москвичи пропустили 53 мяча (почти в три раза больше).

Нельзя забывать и о талантливом полузащитнике Кирилле Колесниченко, который не выходит на поле в текущем сезоне из-за конфликта с руководством. Зимой молодой футболист пытался трудоустроиться в ЦСКА, но в итоге вернулся в «Чертаново». Вполне возможно, что спортсмен всё же решит все свои проблемы и поможет родному коллективу в заключительной фазе сезона.

Лидерство «Ротора» и очередная смена тренера

Лидирует же в турнирной таблице на данный момент «Ротор». Сюрпризом для большинства болельщиков и экспертов это не стало, ведь волгоградцы ставят перед собой самые высокие задачи. Команда играет на новом стадионе, построенном к чемпионату мира, и собирает на нём в среднем около 20 тыс. болельщиков за игру.

Отлично укомплектован и состав. Мало того, зимой волгоградцы взяли в аренду у «Рубина» Беку Микелтадзе и Николая Кипиани, а из «Рубина» перебрался на берега Волги опытнейший Виталий Денисов. Потерей для «Ротора» стал лишь уход защитника Максима Ненахова в «Ахмат».

Не обошлось и без традиционной смены тренера. В декабре место Игоря Меньщикова неожиданно занял белорусский специалист Александр Хацкевич, известный по работе с киевским «Динамо» и сборной Белоруссии. Он стал уже пятым наставником команды за последние три года. Официально Меньщиков сам решил покинуть клуб, а лидирующий в ФНЛ коллектив променял на выступающую в ПФЛ «Тюмень».