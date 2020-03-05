«Химки» обыграли «Торпедо» и вышли в 1/2 финала Кубка России
- @fc_khimki
Встреча, проходившая на «Арене Химки», завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.
В составе «Химок» забивали Дмитрий Тихий, Александр Трошечкин, Дмитрий Барков, Аршак Корян и Артём Полярус. Единственный мяч гостей на счету Ивана Сергеева.
«Химки» стали участниками полуфинала Кубка России, где встретятся с победителем пары «Шинник» — «Урал».
Ранее Федун заявил, что хозяина полуфинала Кубка России с «Зенитом» определит жеребьёвка.