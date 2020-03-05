Федун: пусть хозяина полуфинала Кубка России с «Зенитом» определит жеребьёвка

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выразил желание определить хозяина полуфинальной встречи Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» путём жеребьёвки.

«Раз в регламенте этого пункта не прописано, то я бы хотел, чтобы хозяев полуфинального матча определила жеребьёвка», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

После изменения регламента Кубка России в нём отсутствует метод определения хозяина поля на стадии полуфинала турнира. В случае если встреча пройдёт на стадионе «Спартака», московский клуб проведёт третий домашний кубковый матч подряд.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подаст жалобу на судейство матча с ЦСКА.