СМИ: «Спартак» подаст жалобу на судейство матча с ЦСКА
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые недовольны двумя эпизодами: неназначенный пенальти в ворота соперника в конце второго тайма после попадания мяча в руку защитника ЦСКА Игоря Дивеева, а также удаление нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе после нарушения на Максиме Карпове.
«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, в котором сыграет с петербургским «Зенитом».
Ранее футболист «Спартака» Айртон отреагировал на победу над ЦСКА.