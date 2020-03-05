СМИ: «Спартак» подаст жалобу на судейство матча с ЦСКА

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Московский футбольный клуб «Спартак» намерен подать жалобу на работу бригады арбитров под руководством Сергея Иванова в матче 1/4 финала Кубка России по футболу с ЦСКА.
СМИ: «Спартак» подаст жалобу на судейство матча с ЦСКА
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые недовольны двумя эпизодами: неназначенный пенальти в ворота соперника в конце второго тайма после попадания мяча в руку защитника ЦСКА Игоря Дивеева, а также удаление нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе после нарушения на Максиме Карпове.

«Спартак» в меньшинстве обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и вышел в полуфинал Кубка России, в котором сыграет с петербургским «Зенитом».

Ранее футболист «Спартака» Айртон отреагировал на победу над ЦСКА.

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