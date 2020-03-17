Побег из США: в какую страну UFC может перенести бой Нурмагомедов — Фергюсон

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что рассматривает возможность проведения за пределами США турнира UFC 249, главным событием которого станет поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. При этом отец чемпиона в лёгком весе Абдулманап Нурмагомедов предположил, что шоу может состояться в ОАЭ — там россиянин провёл свой последний бой. Впрочем, с 17 марта страна перестала выдавать визы из-за угрозы распространения коронавируса. Где ещё могут сойтись два лучших бойца категории — в материале RT.

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата продолжает искать варианты для организации своего самого масштабного турнира первой половины 2020 года. В связи с угрозой коронавируса промоушен уже перенёс на неопределённый срок несколько мероприятий серии Fight Night, но всё ещё полон решимости провести вовремя UFC 249, в главном поединке которого 18 апреля должны сойтись Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Ради этого Дана Уайт и компания готовы, во-первых, пожертвовать прибылью от продажи билетов и провести бой без зрителей, а во-вторых, как сообщил президент организации, сражение за титул в лёгком весе вполне может пройти за пределами США.

Глава UFC выразил надежду, что до апреля ситуация вокруг коронавируса улучшится, вследствие чего промоушену не придётся идти на отчаянные меры. Но на данный момент всё идёт к тому, что чемпионат не сможет избежать колоссальных проблем и будет вынужден отказаться от проведения шоу в Соединённых Штатах. На бумаге это может повлечь за собой потерю части американской аудитории из-за разницы во времени, но в нынешних реалиях фанаты ММА наверняка будут готовы посмотреть его в любое время.

Мотивация во что бы то ни стало устроить UFC 249 предельно понятна. В условиях абсолютного отсутствия конкуренции турнир с участием Нурмагомедова и Фергюсона вправе рассчитывать не просто на колоссальные, а на рекордные показатели. Если раньше он воспринимался как самое яркое событие нескольких месяцев в смешанных единоборствах, то сейчас вполне может и вовсе остаться единственным. Любой уважающий себя фанат найдёт время, чтобы понаблюдать за этим противостоянием, а количество проданных трансляций вполне может перевалить за заветные три миллиона. В таком случае инициатива всецело окупится, а Уайт не пожалеет, что приложил все усилия ради переноса мероприятия.

При этом в мире ММА уже появилось предположение, что местом проведения турнира могут стать Объединённые Арабские Эмираты. Об этом заявил отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Абдулманап Нурмагомедов.

«Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И я думаю, что Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Проведение боя в России исключено», — цитирует Нурмагомедова-старшего РБК.

В словах отца и наставника действующего чемпиона присутствует определённая логика. На данный момент в стране всего 98 случаев заражения коронавирусом, что является хорошим показателем на фоне других стран. Следовательно, здоровье спортсменов будет в относительной безопасности, а именно это должно быть одним из главных критериев при выборе места. Кроме того, бои будут проходить в комфортное время для американской аудитории, что UFC уж точно будет учитывать. Безусловно, схватки пройдут не в прайм-тайм, но в дневное время.

Немаловажным фактором является и то, что ОАЭ уже имеют опыт проведения крупных турниров UFC. Достаточно вспомнить, что в сентябре 2019 года в Абу-Даби состоялось шоу, в главном поединке которого встретились Нурмагомедов и Дастин Порье. С учётом популярности Хабиба в исламских странах перенос шоу в Эмираты выглядит логичным решением. А наличие в карде Ислама Махачева, Магомеда Анкалаева, Умара Нурмагомедова и Шамиля Абдурахимова лишь поднимет уровень ажиотажа вокруг него.

Также не стоит исключать, что UFC может перенести турнир в другую страну. 17 марта ОАЭ перестали выдавать визы из-за угрозы распространения коронавируса, и существует вероятность, что за месяц ситуация не улучшится. Ввиду этого промоушен может принять во внимание и другие варианты. В качестве возможных кандидатов стоит рассматривать государства с относительно положительной ситуацией по распространению инфекции, а также с богатым опытом проведения шоу чемпионата.

Таким образом, одним из возможных мест является Новая Зеландия. На данный момент число заражённых коронавирусом там составляет всего 12 человек, что является одним из лучших показателей на планете. Не стоит исключать, что промоушен даже получит возможность заполнить трибуны, что может стать ключевым фактором при принятии решения.

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Что касается опыта, то за последние шесть лет в Новой Зеландии состоялось три мероприятия под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, но все они не отличались масштабностью. Три шоу серии Fight Night прошло в Окленде, а количество болельщиков лишь раз превысило 10 тыс. Это произошло 23 февраля 2020-го, когда внимание фанатов привлекла дуэль легковесов Дэна Хукера и Пола Фелдера.

Ещё одним кандидатом можно смело назвать Мексику. Количество заражённых здесь значительно выше и составляет 82 человека, но это компенсируется опытом организации крупных турниров. За всю историю на территории страны состоялось шесть шоу, два из которых — категории PPV. В ноябре 2014 года там прошёл UFC 180, в главном событии которого Фабрисиу Вердум взял верх над Марком Хантом и выиграл временный титул в тяжёлом весе, а в июне 2015-го всё тот же бразилец взял уже звание абсолютного чемпиона, разобравшись с Кейном Веласкесом.

Несмотря на тот факт, что сам Абдулманап довольно однозначно высказался относительно переноса боя в Россию, не стоит ставить крест и на этом варианте. Количество заражённых коронавирусом здесь меньше, чем в ОАЭ (93), а спортивные мероприятия продолжают проводиться. На выходных в восьми городах страны состоялись матчи чемпионата России по футболу, а в Ростове-на-Дону на трибунах и вовсе собрались 30 тыс. болельщиков.