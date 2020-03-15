Сенсационный успех Крылова, досрочная победа Оливейры и второе поражение Кунченко: как прошёл турнир UFC в Бразилии

В столице Бразилии состоялся турнир UFC Fight Night 170. В главном поединке Чарльз Оливейра одержал досрочную победу над Кевином Ли, после чего выразил желание сразиться с триумфатором грядущей схватки между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Боец полутяжёлого веса из Донецка Никита Крылов сенсационно взял верх над бразильцем Джонни Уокером, а полусредневес Алексей Кунченко не смог справиться с Элизеу дос Сантосом и потерпел второе подряд поражение. Шоу в Бразилиа стало первым в 2020 году, прошедшим при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса.

UFC Fight Night 170 в Бразилии стал первым турниром крупнейшего ММА-промоушена в мире, на который пандемия коронавируса оказала непосредственное влияние. Ещё неделю назад не было и мысли о том, что шоу на стадионе «Нильсон Нельсон Гимназиум» пройдёт без зрителей, но за последние дни всё круто поменялось. В связи с быстрым распространением инфекции, руководству Абсолютного бойцовского чемпионата пришлось пойти на экстренные меры и ограничить допуск фанатов на стадион.

Возможно, именно отсутствие зрителей оказало непосредственное влияние на выступление спортсменов, которые были особенно осторожны и рассудительны в октагоне. Так, абсолютно все поединки предварительного и два первых боя основного карда продлились запланированные три раунда, а победителей определяли судьи. Бойцам явно не хватало эмоций из зала, что не позволяло многим из них показывать свой привычный уровень мастерства.

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Не исключено, что именно это помешало Алексею Кунченко прервать свою неудачную серию в UFC. В августе 2019-го он не смог справиться с Гилбертом Бёрнсом, а на этот раз — с его соотечественником Элизеу дос Сантосом. Схватка получилась предельно равной, но судьи ожидаемо встали на сторону местного атлета. Каждый из них увидел победу бразильца с минимальным счётом — 29:28.

И это при том, что именно российский спортсмен выступал в роли агрессора и контролировал центр октагона, постоянно прессингуя своего соперника. Однако успехи Кунченко заключались исключительно в давлении на дос Сантоса, в то время как до активных действий дело практически не доходило. Бойцы выбрасывали одиночные удары руками и ногами, но большинство из них либо приходились в блок, либо вовсе пролетали мимо цели. В результате, на двоих Алексей и Элизеу не исполнили и двухсот ударов, а значимых и вовсе оказалось всего 119. С учётом того, как в UFC считают подобные попадания, это крайне низкие показатели.

В отличие от упрямо шедшего вперёд Кунченко, дос Сантос действовал на отходах, зато более разнообразно, предлагая как клинч, так и попытки перевода в партер. Две из них были признаны удачными, и это несмотря на то, что бразильцу не удалось удержать визави на настиле. Элизеу был более изобретателен и в стойке, но его многочисленные удары ногами не представляли никакой опасности для Алексея. Неудивительно, что именно отечественный спортсмен разбил оппоненту бровь, в то время как сам не получил видимых повреждений.

Если Кунченко смотрелся недостаточно активно и не смог подобрать ключи к неудобному стилю дос Сантоса, то уроженец Донецка Никита Крылов, подавший документы на получение российского гражданства, великолепно выбрал тактику на поединок. Он сделал ставку на свои борцовские навыки и показал всему миру серьёзные пробелы в технике Уокера. Если фиаско Джонни в дуэли с Кори Андерсоном можно было списать на неудачное стечение обстоятельств, то поражение от Никиты указало на наличие серьёзных проблем и несоответствие уровню топ-атлетов дивизиона.

У бразильца существуют огромные проблемы с выносливостью, что вскрылось уже по ходу первого раунда. Крылов более трёх минут изматывал его в партере, благодаря чему лишил его резкости и сделал менее опасным в стойке. Уставший Уокер был беспомощен не только на земле, но и на ногах, где пропустил несколько увесистых ударов от Крылова.

За свою карьеру в UFC Джонни ни разу не задержался в клетке более чем на 127 секунд, поэтому второй раунд стал для него настоящим испытанием. Как оказалось, он оказался к нему просто не готов. Никита несколько раз проверил челюсть соперника, после чего вновь стащил его на канвас, где принялся выкачивать из него энергию. Временами Уокер перехватывал инициативу, а в середине второй и начале третьей пятиминуток и вовсе находился сверху, но преимущество Крылова всё равно было ощутимым. Это заметили и судьи, у которых не осталось иного выбора, кроме как отдать ему безоговорочную победу.

Таким образом, Крылов закрыл своё поражение от Гловера Тейшейры и сохранил место в числе сильнейших полутяжеловесов UFC. Кроме того, этот успех может позволить 12-му номеру рейтинга пробиться в десятку и вновь заслужить право биться со звёздными оппонентами. Что касается Уокера, то он окончательно доказал, что пока не готов к сражению за пояс.

Если девять первых боёв не порадовали телезрителей досрочными победами, то заключительные три схватки исправили это недоразумение. Сначала Ренато Мойкано всего за 44 секунды «задушил» Дамира Хадзовича, а затем Гилберт Бёрнс отправил в нокаут ветерана Дэмиана Майю. И если бывший обидчик Кунченко вёл себя предельно уважительно, то между легковесами вспыхнул конфликт. Бразилец встал над поверженным противником и стал что-то активно ему выговаривать, а тот, в свою очередь, потребовал реванш. Это возмутило триумфатора, заявившего что раз битва продлилась считанные секунды, то повторной схватки не будет. Однако перед официальным объявлением они всё же успокоились и проявили взаимное уважение.

Что касается Бёрнса, то он продлил свою беспроигрышную серию до пяти боёв и бросил вызов Колби Ковингтону. Ранее американец неоднократно позволял себе грубые высказывания в адрес бразильцев, из-за чего ожидаемо стал мишенью для местных бойцов. С учётом того, что этот успех наверняка позволит Гилберту ворваться в топ-10, матчмейкеры вполне могут пойти ему навстречу.

В главном поединке вечера Чарльз Оливейра подтвердил реноме одного из лучших специалистов по болевым и удушающим приёмам. До этого турнира в его активе значилось 28 побед, 18 из которых были одержаны с помощью сдачи оппонента. В этот вечер он пополнил свой послужной список, а помешать ему не смогло даже преимущество Ли в весе.

Американец в очередной раз провалил взвешивание и не смог уложиться в рамки категории. Несостоявшийся соперник Ислама Махачева на 1,1 кг превысил лимит лёгкого веса, благодаря чему впоследствии будет вынужден перевести часть гонорара своему визави. Тем обиднее для него, что даже солидное превосходство в массе не помогло ему добиться успеха и одержать вторую победу подряд.

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Оливейра смотрелся увереннее как на ногах, так и на канвасе. Он постоянно давил на Ли и здорово обстреливал его с дистанции. Уже во втором раунде тот оказался в опасном положении и был на грани нокдауна, но чудом сумел выстоять. Чарльз блестяще комбинировал удары руками и ногами, грамотно подключал колени и чередовал «этажи», что было настоящим сюрпризом для Кевина.

В итоге, главным успехом Ли стал тейкдаун во втором отрезке, в ходе которого он более длительное время удерживал Оливейру на настиле. Судя по всему, это так воодушевило спортсмена, что в третьем раунде он предпринял очередную попытку перевести оппонента на землю, но тот оказался готов к этому. Чарльз молниеносно накинул гильотину и одержал седьмую досрочную победу в UFC подряд. Столько же у легендарного полутяжеловеса Чака Лидделла, а больше лишь у его соотечественника Андерсона Силвы. При этом по общему числу подобных успехов он делит первое место с Дональдом Серроне (оба — по 16).

Оливейра сделал серьёзную заявку на возвращение в топ-10 лёгкого веса и рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок. Он признался, что главной целью для него является титул чемпиона в лёгком весе, и заявил, что готов встретиться с победителем боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Правда, на данный момент это кажется маловероятным, ведь в очереди за титулом находится ряд бойцов, включая Конора Макгрегора и Джастина Гэтжи.