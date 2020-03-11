Новые условия от Хабиба и перепалка в соцсетях: как Нурмагомедов и Макгрегор вновь принялись раскручивать бой-реванш

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор вновь устроили перепалку в социальных сетях. Ирландец высмеял россиянина за слова об уличных драках. В ответ россиянин напомнил Макгрегору об итоге очного поединка. При этом ранее действующий чемпион в лёгком весе изменил условие для проведения реванша и заявил, что ирландцу достаточно победить всего одного соперника — Джастина Гэтжи.

Несмотря на не утихающие разговоры о повторном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, сами спортсмены на протяжении последних месяцев воздерживались от обменов мнениями и обоюдных оскорблений. Россиянин готовился к третьей защите титула в бою с Тони Фергюсоном, а ирландец обдумывал варианты продолжения карьеры после победы над Дональдом Серроне. Но прошедшая пресс-конференция с участием топ-бойцов лёгкого веса и турнир UFC 248 привели к очередному конфликту между двумя сторонами.

Макгрегор в свойственной ему резкой форме отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных драках. В ходе пресс-конференции россиянин заявил, что Фергюсон понятия не имеет о настоящих битвах за пределами октагона, что возмутило экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях. Конор напомнил своему бывшему визави о событиях двухлетней давности на парковке центра «Барклайс» в Бруклине. Тогда ирландец в компании друзей напал на автобус с бойцами чемпионата, в котором также находился россиянин. Правда, впоследствии он удалил этот пост.

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Нурмагомедов не мог не отреагировать на такое и опубликовал в социальной сети кадр из их очной дуэли на турнире UFC 229. На нём изображён эпизод, где россиянин проходит в позицию фулл-маунт, а лицо его соперника выглядит испуганным и измождённым. Однако этого россиянину показалось мало, поэтому в подписи к фотографии он отметил, что в этот момент его противник якобы просил о помощи.

К обмену колкостями подключился тренер Макгрегора по борьбе Диллон Дэнис, а сам ирландец «прошёлся» и по партнёру Нурмагомедова по команде Исламу Махачеву, опрометчиво заявившему, что ММА — не женский спорт. Но главным в этой истории остаётся тот факт, что бывшие оппоненты вновь принялись раскручивать долгожданный реванш, пусть пока и не очень активно. Причём на это указывает не только короткая перебранка в Twitter, но и заявления Хабиба в СМИ.

На протяжении последних месяцев россиянин всячески отметал возможность организации ответной дуэли с ирландцем. Он неоднократно заявлял, что не заинтересован во встрече с Макгрегором и готов сделать это только в том случае, если тот сможет одержать десять побед подряд. С учётом регулярности выступлений бойцов ММА на выполнение данного условия могло уйти от двух с половиной до пяти лет, что в контексте скорого завершения карьеры Нурмагомедова смотрелось не очень перспективно.

Можно было предположить, что таким образом Хабиб лишний раз подчёркивал своё нежелание тратить время на реванш с Конором. С учётом его уверенной победы в первой битве и до недавнего времени полного отсутствия соревновательной практики у оппонента он был вправе сомневаться в обоснованности притязаний ирландца.

Однако за последнее время условия для проведения повторной схватки между Нурмагомедовым и Макгрегором изменились. По словам менеджера чемпиона Али Абдель-Азиза, россиянин согласился вновь войти в октагон с Макгрегором в том случае, если ирландец сможет взять верх над Джастином Гэтжи. Таким образом, список необходимых «подвигов» был сокращён с десяти до двух. И это с учётом его сражения с Ковбоем.

В связи с этим реванш между Хабибом и Конором стал более возможным, чем когда-либо. Если Макгрегор согласится на это условие и до июля успеет помериться силами с Гэтжи, то у него останется более чем достаточно времени для подготовки к бою за титул. Обычно атлету требуется около трёх-четырёх месяцев, чтобы оправиться от повреждений и заново привести себя в форму. А с учётом того, что ранее он неоднократно проводил по три поединка в год, проблем с этим возникнуть не должно.

Стоит отметить, что этот график также идеально подходит Нурмагомедову. Он сам заявлял, что хотел бы два раза войти в клетку в 2020 году и второй из них планировал на конец года. Даже если он расправится с Фергюсоном, из-за празднования Рамадана всё равно не сможет вернуться раньше осени. Сам Хабиб признался, что после окончания поста ему необходимо около 45 дней на восстановление. Если прибавить к этому среднюю продолжительность тренировочного лагеря, то его 30-й поединок в карьере состоится не раньше октября.

Что касается Гэтжи, то его выбор в качестве последнего испытания для Макгрегора объясним. На данный момент Джастин занимает четвёртое место в рейтинге UFC, но всё равно является одним из самых опасных соперников для ирландца, не считая Фергюсона. И это с учётом второго номера в лице Порье. Ранее Конор уже встречался с ним и сокрушил всего за 106 секунд. Несомненно, с того момента Дастин серьёзно прибавил в мастерстве, но всё равно остался удобным противником для ирландца. Он специализируется на стойке, но в этом аспекте серьёзно уступает экс-чемпиону.

Безусловно, Гэтжи тоже является ярко выраженным ударником, но при этом имеет борцовскую базу и развитую «физику». В отличие от Порье, в плане мощи он будет превосходить Макгрегора, что станет если и не ключевым фактором, то как минимум одним из его преимуществ.

До недавнего времени серьёзным минусом Джастина была его бесшабашность, вследствие которой большую часть ударов он принимает на себя, но в последнее время он немного исправил этот недочёт. Американец стал более расчётливым и хладнокровным, но в плане меткости всё равно уступает ирландцу. Но даже несмотря на это, более квалифицированного и опасного оппонента для Конора в лёгком весе не найти.

Если Макгрегор сумеет пройти Гэтжи, то между его реваншем с Нурмагомедовым не останется видимых преград. С учётом последних выступлений называть таковыми Дэна Хукера или Кевина Ли крайне опрометчиво, а переход в полусредний вес вряд ли когда-то был в планах ирландца.

Судя по всему, причиной проведения его битвы с Серроне в рамках дивизиона до 77 кг стало либо его нежелание лишний раз заниматься сгонкой, либо стремление удивить публику. Тогда его решение шокировало многих и прибавило ажиотажа вокруг его возвращения в клетку.

Для Нурмагомедова вторая встреча с Макгрегором станет идеальным завершением как очередного соревновательного года, так и карьеры. Он уже неоднократно упоминал, что намерен провести от двух до трёх поединков, после чего повесить перчатки на гвоздь. За повторную дуэль с ирландцем он гарантированно заработает баснословный гонорар, который избавит его от необходимости биться. В случае победы он сможет завершить выступления в ММА и получить ещё один огромный чек за боксёрскую дуэль с Флойдом Мейвезером — младшим.

В случае второй схватки между Нурмагомедовым и Макгрегором одной из ключевых тем станет место её проведения. За последнее время и россиянин, и ирландец успели поддержать тему с её организацией в России. Хабиб признавался, что не прочь собрать «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге, а Конор заверял, что готов подраться в Москве. Но при всём желании самих спортсменов такое развитие событий остаётся маловероятным.

Дело в том, что одной из главных статей доходов UFC является продажа платных трансляций, а их львиная доля реализуется на территории Северной Америки. В России же главные турниры показывают либо на федеральных каналах, либо на платных сервисах, что серьёзно снижает уровень доходов. Но из-за разницы во времени некоторые американские фанаты могут отказаться от просмотра шоу в прямом эфире. Абсолютный бойцовский чемпионат вряд ли решит рискнуть своей целевой аудиторией и устроить один из главных боёв в своей истории в другой стране.

При этом не исключено, что они рассмотрят идею проведения данного шоу на большом футбольном стадионе. Этот бой гарантированно вызовет огромный интерес со стороны любителей ММА, вследствие чего UFC с большой долей вероятности сможет заполнить стадион калибра нью-йоркского «Метлайф». Так, в 2013 году на нём проходил главный турнир года WWE, а на трибунах присутствовало более 80 тыс. зрителей. Конечно, в США рестлинг является одним из самых популярных развлечений, но по уровню ажиотажа реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором вряд ли серьёзно уступит Рестлмании.

В последний раз Абсолютный бойцовский чемпионат проводил турнир на открытом воздухе в октябре 2019 года, в главной схватке встретились Роберт Уиттакер и Исраэль Адесанья. Тогда шоу проходило на стадионе «Марвел» и вместило более 57 тыс. человек. А уже в июне 2020 года UFC намерен организовать шоу на «Астана Арене» в Нур-Султане, рассчитанной на 30 тыс. болельщиков. Стоит напомнить, что в его главном поединке сразятся Пётр Ян и Марлон Мораес.