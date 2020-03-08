Неоднозначная победа Адесаньи, пятираундовая битва Жанг с Йенджейчик и поражение Сафарова: итоги турнира UFC 248

В Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 248. Чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья одержал спорную победу над Йоэлем Ромеро и провёл первую защиту титула. Вейли Жанг в напряжённом поединке взяла верх над Йоанной Йенджейчик и сохранила пояс в минимальном весе, а россиянин Сапарбег Сафаров уступил Родолфо Виейре в первом раунде.

Третий крупный турнир Абсолютного бойцовского чемпионата в 2020 году состоялся в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера Исраэль Адесанья взял верх над Йоэлем Ромеро и провёл первую защиту титула в среднем весе. Чемпионка в минимальном весе Вейли Жанг и Йоанна Йенджейчик провели один из самых бескомпромиссных женских боёв в истории, а юное дарование Шон О'Мэлли одержал 11-ю подряд победу в карьере. При этом россиянин Сапарбег Сафаров уступил Родолфо Виейре и потерпел третье поражение в UFC.

На правах чемпиона Адесанья подходил к схватке с Ромеро в статусе фаворита. За него говорили сразу несколько факторов. Во-первых, он превосходил соперника в росте и длине рук, что нередко становилось ключевым фактором во всех видах единоборств. Во-вторых, кубинец всегда делал ставку на мощные, но одиночные удары, поэтому от новозеландца требовалось лишь придерживаться фирменного стиля и «обстреливать» того с дистанции. В-третьих, разница в возрасте у спортсменов — 12 лет, что заставляло лишний раз задуматься о выносливости Йоэля, и ранее испытывавшего проблемы в этом аспекте.

В глаза бросилось то, насколько сосредоточенными выглядели оба атлета. Но если Ромеро и ранее очень часто демонстрировал подобный настрой перед боем, то Адесанья приучил своих фанатов к другому. Исраэль запомнился многим своими эпатажными заявлениями, издевательствами над визави и танцами, однако на этот раз об этом не было и речи. Новозеландец был мрачен и не позволял себе даже улыбки.

Первый раунд удивил зрителей крайне низким темпом и практически полным отсутствием значимых событий. За первые две с половиной минуты спортсмены не совершили ни одного удара, а Ромеро и вовсе сделал от силы десять шагов. Он принял оборонительную стойку, закрыв голову, и принялся ждать действий от чемпиона. Тот не отвечал активностью, а побудить его к атаке не помогло даже фирменное движение ногами в стиле Мухаммеда Али. В итоге единственным ярким эпизодом стал мощнейший левый оверхенд в исполнении Йоэля, заставивший ещё больше недоумевать Исраэля.

Вторая пятиминутка получилась немного более запоминающейся, но в целом прошла в аналогичном стиле. Адесанья занял центр октагона и пытался поддавливать оппонента, но в основном ограничивался лоу-киками. Тем не менее самый значимый удар вновь остался за Ромеро. Кубинец резко перешёл в наступление и чуть было не оформил нокдаун, но чемпион выстоял. В остальном же поединок продолжал оставаться не самым ярким, но невероятно интересным. Исраэль по-прежнему не мог найти ключи к Йоэлю, а тот изредка, но опасно «взрывался», продолжая нагнетать атмосферу.

Перелом наметился в заключительной части третьего раунда. Новозеландец понял, что рискует потерять пояс, и прибавил. Адесанья стал всё чаще подключать ноги и несколько раз здорово попал как по голове, так и по корпусу. Одним из самых значимых стал внезапный фронт-кик, прошедший между руками претендента.

We go the full 25mins at #UFC248!



Israel Adesanya or Yoel Romero? 🤔 pic.twitter.com/e2C9iK8sjc — UFC Europe (@UFCEurope) March 8, 2020

В преддверии четвёртой пятиминутки рефери Дэн Мираглиотта подошёл к бойцам и потребовал от них работать более активно. Адесанья продолжал обрабатывать правую ногу Ромеро, которая со временем серьёзно покраснела. Однако от по-настоящему активных действий он воздерживался. Кубинец продолжал в фирменной манере вытягивать на себя оппонента и резко устремляться вперёд. Но несмотря на тот факт, что самые мощные и опасные удары были исполнены именно им, чемпион брал количеством. Не помогли Йоэлю и попытки тейкдауна, ни одна из которых не была доведена до конца.

По ходу пятого раунда Ромеро немного набрал обороты и порадовал зрителей рядом стремительных атак. Его фирменный левый прямой неоднократно находил голову Адесаньи, но тот либо вовремя отклонял голову назад, либо ставил блок. На последней минуте Йоэль несколько раз пытался предложить визави жёсткий обмен ударами, но тот всячески избегал рубки, зачастую уходя от противника с помощью коротких перебежек. Однако за секунды до конца боя кубинец всё же вновь оформил пару мощных попаданий вкупе с эффектным уходом от удара ногой в стиле капоэйра. А после гонга вплотную подошёл к новозеландцу и что-то агрессивно крикнул ему.

Однако судьям оказалось более чем достаточно того, что предложил им Исраэль. Двое из них увидели его победу с минимальным счётом, а ещё один отдал действующему чемпиону четыре раунда из пяти. Фанаты встретили вердикт оглушительным гулом, а Адесанья в ответ показал им неприличный жест. Однако по-настоящему запоминающейся стала тирада Ромеро, обвинившего оппонента в нежелании биться: «Если вы хотите увидеть, как люди бегают, смотрите на Усэйна Болта».

Если титульный бой мужчин больше напоминал шахматную партию, то дуэль женщин получилась одной из самых жестоких и зрелищных в истории UFC. Чемпионка в минимальном весе Вейли Жанг встречалась с бывшей обладательницей звания Йоанной Йенджейчик, до сих пор владеющей рекордом по числу защит в данной категории. Девушки на протяжении 25 минут избивали друг друга, что в итоге отразилось на внешнем виде спортсменок. Так, у китаянки оказался разбит нос, а у польки образовалась серьёзная гематома на лбу.

Обе девушки очень активно шли в атаку и практически безостановочно выбрасывали удары как руками, так и ногами. Пятикратная чемпионка мира по тайскому боксу работала значительно более разнообразно, но соперница превосходила её в физической мощи. Её попадания были значительно более ощутимыми, но всё равно не смогли отправить Йенджейчик на пол.

По окончании второго раунда могло показаться, что Жанг начала уставать и вряд ли сможет пройти всю дистанцию на полных оборотах, но она быстро пришла в себя. Вплоть до финального гонга они вместе с Йенджейчик не сбавляли оборотов и продолжали раз за разом находить ударами челюсть друг друга. В итоге судьба титула вновь оказалась в руках судей, которые отдали предпочтение китаянке. Вейли провела первую защиту и одержала 20-ю победу подряд.

Помимо двух главных поединков, турнир в Лас-Вегасе запомнился ярким выступлением Шона О'Мэлли. 25-летний представитель легчайшего веса выиграл 11-ю битву подряд и укрепился в статусе одного из главных талантов в ММА. На этот раз ему хватило всего 122 секунд, чтобы нокаутировать Хосе Куинонеса. Сначала О'Мэлли отправил его на канвас с помощью правого хука, а затем добавил к этому правый хай-кик и успешно провёл добивание.

В отличие от американца, Сапарбег Сафаров не смог продлить свою успешную серию в UFC. В своей дебютной дуэли в рамках среднего веса он уступил сверхатлетичному Родолфо Виейре. Россиянин неплохо начал и отметился несколькими точными попаданиями, но после оказался на настиле. Четырёхкратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу преподал сопернику урок борьбы в партере, после чего «задушил» его с помощью ручного треугольника.