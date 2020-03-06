Поход за поясом и освоение нового рынка: почему Ян сразится с Мораесом на турнире UFC в Нур-Султане

Россиянин Пётр Ян сразится с Марлоном Мораесом на первом в истории турнире UFC в Казахстане, запланированном на 13 июня. Поединок с большой долей вероятности возглавит кард шоу, а его победитель станет первым претендентом на титул в легчайшем весе. RT рассказывает, почему в соперники россиянину определили именно бразильца, а также объясняет, почему бой в Нур-Султане является для него не лучшим вариантом.

Российский боец легчайшего веса Пётр Ян узнал имя своего следующего соперника. По информации авторитетного портала MMA Junkie, ближайший поединок он проведёт с первым номером рейтинга Марлоном Мораесом на турнире UFC в Нур-Султане. Ранее в прессе уже появлялись слухи, что шоу в Казахстане пройдёт 13 июня, но официального объявления пока не поступало. Стоит отметить, что, по сведениям СМИ, бой россиянина и бразильца возглавит программу вечера.

Выбор UFC в пользу Мораеса

У матчмейкеров было достаточно причин для организации поединка между Яном и Мораесом. Во-первых, сыграло свою роль их положение в рейтинге. Спортсмены занимают третье и первое места в табели о рангах и входят в число главных соискателей трофея. С учётом статуса и уровня мастерства их дуэль представляется наиболее логичным шагом как с соревновательной, так и с развлекательной точек зрения. Пётр и Марлон предпочитают биться в стойке и наверняка продемонстрируют яркое зрелище, которое привлечёт внимание фанатов ММА.

Во-вторых, на выбор Мораеса вполне могло повлиять состояние здоровья Алджэмейна Стерлинга. На данный момент американец занимает второе место в рейтинге, но имеет более впечатляющую победную серию. Кроме того, на протяжении длительного времени он конфликтовал с Яном в социальных сетях и даже говорил о готовности встретиться с ним в октагоне. Однако травмы атлетов внесли коррективы в планы UFC.

Но если Ян уже успел перенести операцию на локте и побить Юрайю Фейбера, то Стерлинг не появлялся в клетке с июня 2019 года. Судя по всему, он до сих пор проходит восстановление, о чём сам сообщает на своей странице в Instagram. UFC в очередной раз не стал делать поблажек атлетам и поставил на тех, кто готов биться здесь и сейчас. Таким образом, Пётр получил бой с Марлоном, а Алджэмейн остался за бортом.

Согласие Яна на бой с Мораесом

С точки зрения развития карьеры встреча с бразильцем — одна из самых логичных для россиянина. Ян на всех парах мчится к статусу первого претендента на титул, а победа над лидером рейтинга должна гарантировать ему это звание. В этом плане даже триумф в сражении со Стерлингом не давал бы ему таких гарантий, ведь в этот же момент Мораес мог также одержать победу и сам задуматься о повторной дуэли с Генри Сехудо. Обычно UFC редко даёт спортсменам несколько раз биться за пояс в течение короткого промежутка времени, но паузы в полтора года было бы более чем достаточно.

Для сравнения: в мае 2015 года Энтони Джонсон уступил Дэниелу Кормье в сражении за титул чемпиона в полутяжёлом весе, а уже в декабре 2016-го получил шанс вновь побороться за звание. Правда, из-за травмы обладателя пояса поединок состоялся лишь апреле 2017-го.

В случае успеха в предстоящем бою Ян заберётся на вершину рейтинга легчайшего веса и оставит далеко позади того же Стерлинга и Кори Сэндхагена, став безальтернативным претендентом на пояс. Пётр практически гарантирует себе бой за пояс, а помешать его встрече с победителем схватки между Сехудо и Алдо может лишь неудачное стечение обстоятельств. Например, если Генри и Жозе проведут один из самых близких и красочных титульных боёв в истории, что подвигнет UFC устроить незамедлительный реванш.

Проведение поединка спустя месяц после схватки Сехудо с Алдо

В том случае, если бы соперником Яна стал Стерлинг, ему было бы выгоднее войти в октагон не только после боя за титул, но и по окончании следующей дуэли с участием Мораеса. Таким образом, россиянин заставил бы болельщиков и экспертов забыть об успехе бразильца и рассматривать себя как главного кандидата на пояс. Но с учётом битвы с Марлоном это практически потеряло смысл.

Сейчас можно утверждать, что именно в дуэли Яна и Мораеса определится будущий первый претендент. Даже в случае возможного скорейшего выздоровления Стерлинга и его яркой победы он всё равно не превзойдёт двух вышеназванных бойцов. Если выиграет Пётр, то он обойдёт Алджэмейна по длительности победной серии, если Марлон, то ключевую роль сыграет его успех в очной схватке.

Первое выступление Яна в главном поединке вечера

27-летний российский боец впервые возглавит кард турнира UFC, что является для него огромным успехом. Тот факт, что руководство поместило битву между Яном и Мораесом в самый конец программы шоу, может говорить о доверии со стороны промоушена, а также об уверенности в молодом спортсмене. Судя по всему, Дана Уайт и компания полагают, что Пётр и Марлон гарантированно покажут зрелище, достойное главного события вечера, и не ударят в грязь лицом.

Таким образом, Ян стал девятым россиянином, получившим право возглавить турнир UFC. Ранее подобной чести удостаивались Хабиб Нурмагомедов, Александр Волков, Алексей Олейник, Забит Магомедшарипов, Шамиль Абдурахимов, Али Багаутинов, Рустам Хабилов и Яна Куницкая. При этом в большинстве случаев это свидетельствовало о том, что боссы промоушена делают на спортсмена серьёзную ставку и надеются на его прогресс.

Тем не менее вместе с этим статусом увеличивается и ответственность Яна. Так, ему придётся впервые почувствовать не только повышенное внимание со стороны болельщиков и журналистов, но и давление руководства. По большому счёту от него зависит финансовый успех турнира. А в случае неудовлетворительных показателей именно Петра могут обвинить в провале.

Организация боя в Нур-Султане

Проведение первого в истории турнира в Казахстане является важным событием как для самой страны, так и для UFC. Абсолютный бойцовский чемпионат продолжает расширять территории и выбирает Яна в качестве амбассадора. С одной стороны, подобная честь может льстить Петру, на которого, по сути, возложена задача по освоению нового рынка. Ведь этот процесс во многом зависит именно от успешности и яркости дебютного шоу. Но с другой — для самого россиянина выступление в Нур-Султане можно расценивать если не как шаг назад, то как недостаточно большое продвижение вперёд.

Также по теме В погоне за Сехудо: как Яну получить право сразиться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не утвердило бойца Петра Яна в качестве первого претендента на титул в легчайшем...

На данный момент нет поводов сомневаться в том, что в Казахстане хорошо осведомлены о Яне. В этой стране следят за спортсменами из России, а отечественные промоушены на регулярной основе проводят там турниры. Но чтобы стать полноценной звездой UFC, Петру необходимо завоёвывать популярность в США, а шоу в Нур-Султане этому никак не поспособствует. Подспорьем для него вряд ли станет даже тот факт, что шоу состоится на футбольном стадионе «Астана Арена» вместимостью 30,2 тыс. зрителей.

Петра отправляют завоёвывать новый рынок вместо того, чтобы раскручивать его в Соединённых Штатах. Таким образом, Ян никак не решает проблему с недостатком популярности, которая и не позволила ему сразиться с Сехудо уже в начале 2020 года. Вместо этого титульный поединок получил звёздный Алдо, который в последнем бою уступил тому же Мораесу. При этом Нур-Султан сложно сравнить с тем же Абу-Даби, где проходила битва Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. Тот проект изначально считался более масштабным, а его аудитория — гораздо более обширной.

Безусловно, выступление в главной схватке турнира можно назвать успехом для Яна, но он был бы ещё большим, если бы шоу проводилось в США или Бразилии. В первом случае россиянин привлекал бы к себе внимание американской аудитории, которая остаётся наиболее многочисленной в мире ММА, а во втором — бился бы с Мораесом на его родной земле, что также добавляло бы ему очков.