Защита Адесаньи, розыгрыш пояса в наилегчайшем весе, бои Анкалаева и Кунченко: самые ожидаемые события марта в ММА

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт первую защиту в поединке с Йоэлем Ромеро, а обладательница пояса в минимальном весе Вэйли Жанг сразится с Йоанной Йенджейчик. Джозеф Бенавидез и Дейвезон Фигередо разыграют титул в наилегчайшей категории, а Магомед Анкалаев и Алексей Кунченко проведут очередные поединки в Абсолютном бойцовском чемпионате. Главные бои марта в смешанных единоборствах — в материале RT.

Исраэль Адесанья — Йоэль Ромеро

Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе

Турнир: UFC 248

Дата и место проведения: 8 марта, Лас-Вегас, США

Главным событием марта в UFC станет первая защита титула Исраэля Адесаньи. Одна из самых ярких звёзд промоушена 2019 года попробует отстоять звание сильнейшего средневеса планеты в схватке с Йоэлем Ромеро. Для опытнейшего 42-летнего кубинца этот бой за пояс станет вторым в карьере и третьим — против действующего чемпиона. В июне 2018 года он бился с Робертом Уиттакером, но ввиду проваленного взвешивания не мог рассчитывать на чемпионство.

Что примечательно, на этот раз Ромеро получил титульный поединок после поражения. В августе 2019-го он уступил Пауло Косте в близкой схватке, но ввиду травмы бразильца стал первым претендентом. Тем не менее, назвать его фаворитом довольно сложно. Во-первых, Адесанья смотрится более чем впечатляюще и способен если не нокаутировать визави, то как минимум уверенно выиграть по очкам. Йоэль всегда делал ставку на свою мощь и качество ударов, ввиду чего нередко пренебрегал количеством. Во многом именно это стоило ему успеха в обоих дуэлях с Уиттакером. Стоит отметить, что ещё одним аспектом были проблемы с выносливостью кубинца, причиной которых были как его возраст, так и колоссальная мускулатура.

Тем не менее, недооценивать Ромеро нельзя. Он по праву считается одним из самых хитрых и расчётливых бойцов UFC. Достаточно вспомнить его великолепные победы над экс-чемпионами Крисом Вайдманом и Люком Рокхолдом, а также трюк со стулом в битве с Тимом Кеннеди. Тогда Йоэль с помощью своей команды более чем на 30 секунд продлил паузу между раундами и успел восстановить силы, после чего нокаутировал солдата национальной гвардии США.

Джозеф Бенавидез — Дейвезон Фигейредо

Бой за вакантный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе

Турнир: UFC Fight Night 169

Дата и место проведения: 1 марта, Норфолк, США

Ситуация Ромеро очень похожа на ту, в которой находится Бенавидез. На протяжении всей своей карьеры он считался одним из ярчайших атлетов легчайших категорий, но не смог завоевать пояс ни в WEC (World Extreme Cagefighting), ни в UFC. В первом случае на его пути стал будущий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в категории до 61,2 килограмм Доминик Круз, а во втором — бывший король дивизиона до 56 килограмм — Деметриус Джонсон. Обоим он уступил по два раза и так и не смог взобраться на трон.

Однако на турнире в Норфолке у него будет лучший и, возможно, последний шанс завоевать почётное звание. На этот раз 35-летнему атлету будет противостоять не один из великих обладателей титула, а такой же соискатель в лице Дейвезона Фигейредо. Причиной этого стал окончательный переход Генри Сехудо в легчайший вес и объявление пояса вакантным.

Несомненно, бразилец является крайне опасным оппонентом и не зря занимает третье место в рейтинге, но по уровню на голову слабее Джонсона, Круза и Сехудо. В связи с этим, даже сейчас Бенавидез может считаться фаворитом. Это подтверждают и букмекеры, отдающие предпочтение пусть и более возрастному, но очень талантливому и искусному бойцу.

Вэйли Жанг — Йоанна Йенджейчик

Бой за титул чемпионки UFC в минимальном весе

Турнир: UFC 248

Дата и место проведения: 8 марта, Лас-Вегас, США

Также в марте состоится первая защита титула в минимальном весе среди женщин, который летом 2019-го завоевала Вэйли Жанг. Первая китайская чемпионка в истории UFC шокировала весь мир, нокаутировав Джессику Андраде всего за 42 секунды. На этот раз её оппоненткой станет бывшая королева данной категории Йоанна Йенджейчик.

На данный момент полячка остаётся самой доминирующей чемпионкой в истории минимального веса. Она владела титулом на протяжении 966 дней и провела пять успешных защит, после чего последовал неудачный отрезок из трёх поражений в четырёх схватках. Но Йенджейчик пришла в себя и получила шанс вновь вернуться на вершину.

С точки зрения стиля Йенджейчик является очень неудобной оппоненткой для Жанг. Полячка превосходит её в росте и длине рук и уж точно не станет так бездумно идти вперёд, как это делала Андраде. Йоанна будет стараться обстреливать Вэйли со средней и дальней дистанций и вполне может преуспеть в этом. Вопрос лишь в том, сумеет ли она совладать со «взрывной» китаянкой или та сможет достаточно быстро сокращать дистанцию, чтобы застать экс-чемпиону врасплох.

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк

Турнир: UFC on ESPN 8

Дата и место проведения: 29 марта, Коламбус, США

Пока UFC продолжает попытки организовать третий поединок между Стипе Миочичем и Дэниелом Кормье, в тяжёлом весе идут бои за звание первого претендента. Одним из финалистов импровизированного мини-турнира уже стал Кёртис Блэйдс, а второй определится в дуэли Фрэнсиса Нганну и Жаирзиньо Розенстрайка. При этом данная схватка обещает стать не только важной с турнирной точки зрения, но и крайне зрелищной.

На данный момент именно этих бойцов можно считать самыми яркими нокаутёрами тяжёлого веса. Фрэнсис уже давно приучил всех к зубодробительным нокаутам, а Жаирзиньо всего за год прошёл путь от дебютанта в UFC до одного из кандидатов в чемпионы. На бумаге дуэль смотрится как столкновение двух звёзд дивизиона, которое обязано завершиться эффектным падением одного из атлетов, но на деле всё может оказаться иначе. Достаточно вспомнить встречу Нганну с Дерриком Льюисом, ставшую одной из самых разочаровывающих в истории промоушена.

Ион Куцелаба — Магомед Анкалаев

Турнир: UFC Fight Night 169

Дата и место проведения: 1 марта, Норфолк, США

Красивая победа над Далчей Лунгиамбулой стала серьёзным подспорьем для продвижения карьеры Магомеда Анкалаева, а ещё один успех способен обеспечить ему место в топ-15 рейтинга среднего веса. Для этого ему надо расправиться с Ионом Куцелабой, всерьёз нацелившимся на титул. Молдованин уже не раз заявлял, что намерен взять пояс в 2020 году, правда, достойного подтверждения его слова пока не нашли.

Грядущая битва покажет, достоин ли россиянин находится в элите весовой категории. Его визави хоть и довольно грозный, но явно не дотягивает до топ-уровня. Об этом говорят его поражения от Михаила Циркунова, Джареда Каннонье и Гловера Тейшейры. Если Анкалаев всерьёз нацелен бороться за титул в будущем, то просто обязан уверенно брать верх.

Джонни Уокер — Никита Крылов, Элизеу дос Сантос — Алексей Кунченко

Турнир: UFC Fight Night 170

Дата и место проведения: 15 марта, Бразилиа, Бразилия

На шоу в Бразилии состоятся сразу два интересных боя с участием россиян, потерпевших обидные поражения в последних битвах. Никита Крылов постарается остаться в элите полутяжёлого веса и реабилитироваться за поражение от Гловера Тейшейры, а Алексей Кунченко — закрыть неудачу в сражении с Гилбертом Бёрнсом, которая стала для него первой в профессиональной карьере.

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Примечательно, что их соперники также подходят к турниру с поражениями в послужном списке. Джонни Уокер неожиданно оказался нокаутирован Кори Андерсоном и упустил шанс поучаствовать в элиминаторе за титул в полутяжёлом весе, а Элизеу дос Сантос — досрочно проиграл Ли Джинглиангу. Таким образом, сомневаться в мотивации бразильцев не приходится. Кроме того, на их стороне будет многотысячная столичная публика.

В целом, если шансы Кунченко оцениваются довольно неплохо, то о Крылове этого нельзя сказать. Уокер впечатляюще дебютировал в UFC, одержав три победы в первых раундах подряд, а его фиаско в битве с Андерсоном вполне можно назвать неудачным стечением обстоятельств. Джонни явно недостаточно ответственно подошёл к этому поединку и позволил базовому борцу разбить себя в стойке.

На этот раз он проходил подготовку в известнейшем зале Tristar Gym, где имел возможность спарринговать с самим Жоржем Сен-Пьером. С большой долей вероятности бразилец предстанет новой и улучшенной версией самого себя и далеко не факт, что у Никиты найдётся, что ему противопоставить. Дуэль с Тейшейрой в очередной раз показала наличие серьёзных проблем с ударной техникой и выносливостью, что может предрешить исход.

У Кунченко же гораздо больше шансов на успех. Дос Сантос никогда не входил в число сильнейших полусредневесов планеты и не считался «топ-проспектом» дивизиона. В отличие от Бёрнса, он не такой резкий, и не обладает столь высокими навыками в бразильском джиу-джитсу, что будет на руку россиянину.