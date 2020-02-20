«Сейчас выше ACA только UFC»: боец MMA Фролов о градации промоушенов, преимуществах Исмаилова и уязвимости Емельяненко

Боец MMA Артём Фролов не собирается рассматривать предложения со стороны промоушенов калибра ONE FC, так как считает, что по общему уровню ACA уступает только UFC. Об этом он заявил в интервью RT. Средневес также рассказал о подготовке к поединку с Бруно Сантосом на турнире в Краснодаре, предположил, за счёт чего Магомед Исмаилов может победить Александра Емельяненко, и ответил, кого из атлетов считает величайшими в истории смешанных единоборств.

— В ближайшие выходные вам предстоит поединок с Бруно Сантосом на ACA 104. Как самочувствие перед боем?

— Подготовка закончилась, осталось сделать вес и подойти к бою максимально свежим. На этот раз тренировался исключительно дома, в краснодарском бойцовском клубе «Кузня». Не могу сказать, что поменял что-то кардинально. Старался работать над всеми аспектами: боксом, ногами.

— При этом в предыдущему бою вы готовились в Швеции?

— Частично. На протяжении трёх недель проходил сборы в Allstars. Вёл работу над выносливостью и функциональным состоянием. В этом зале есть своего рода фирменная методика, которую я использовал даже в ходе подготовки к этой схватке.

— Было что-то новое для вас?

— Не сказал бы. Могу отметить, что там работает очень грамотный специалист — Андреас Микел, главный тренер Александра Густаффсона. Он старается не перегрузить спортсмена. Безусловно, тренировочный объём очень серьёзный, но он разбавляется отдыхом или отработкой различных элементов. Это делается, чтобы атлет не был загнанным.

— Удалось познакомиться с самим Густафссоном?

— Я был там около шести месяцев назад. В тот момент у него был перерыв в выступлениях, он собирался завершать карьеру. Так что тогда он не появлялся в зале.

— Чего особо стоит опасаться в сражении с Сантосом?

— Он хорошо работает у сетки. Всегда старается перевести соперника на землю и потихоньку контролировать, делать свою работу. Возможно, он бьётся не особо зрелищно, но для него главное — успех. Практически все свои победы он одержал решением судей.

— Ваш предыдущий соперник, Магомед Исмаилов, тоже является прежде всего борцом. В чём их различия с Сантосом?

— Хотя бы в том, что Исмаилов — левша. Мне было неудобно биться с ним. У него быстрые руки, Магомед — нестандартный и взрывной боец. В нашей схватке он практически не использовал борьбу, чего я не ожидал. Если судить по последнему бою, то эти два спортсмена абсолютно разные.

— Ваш соперник известен по выступлению в UFC и PFL. Вас мотивирует факт битвы с оппонентом, обладающим таким опытом?

— Не сказал бы. Я уже много раз дрался с экс-бойцами UFC. Те же Джо Риггс, Кайо Магальяэш, Луиджи Фиорованти. Так что прежде всего меня мотивирует победа.

— В случае успеха с кем бы хотели сразиться в будущем?

— Не хочется загадывать. Всё будет зависеть от исхода этой битвы. Хотел бы и дальше выступать в ACA, добиться хороших результатов. На данный момент не считаю, что есть смысл куда-то дёргаться.

— Недавно боец ACA Эдуард Вартанян признался, что намерен в этом году перейти в UFC. В своё время вы тоже не скрывали желания пойти на повышение. Оно ещё осталось?

— Да, конечно. Думаю, подобное желание есть у каждого бойца ММА, преследующего высокие цели. Но понимаю, что сейчас меня вряд ли кто-то возьмёт. У меня нет впечатляющей серии побед, в последней схватке и вовсе проиграл. Мне нужно много работать, чтобы попасть туда.

— Вы до этого выступали в промоушене M-1 Global, который сейчас имеет соглашение с UFC. Не думаете, что поспешили с уходом?

— У меня и так был контракт с UFC, просто не получилось выступить там. Что касается чемпионов, то не всё так просто. Не каждый из них получил возможность попробовать свои силы там. Посмотрите, в чемпионат пригласили Алексея Кунченко, у которого был идеальный послужной список с большим количеством побед. Взяли Мовсара Евлоева, Дамира Исмагулова — хороших бойцов с отличными успешными сериями. Именно это стало решающим фактором, а не титул M-1.

— В 2018 году вы должны были драться с Си Би Доллоуэем на первом турнире UFC в Москве, но бой сорвался. Что случилось потом?

— Побился с Бруно Сильвой и уступил. Как известно, UFC редко берёт бойцов после поражений. Таким образом, мои отношения с организацией были приостановлены.

— Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко ведёт переговоры с UFC, но при этом отказывается соглашаться на контракт новичка. Вас бы устроили такие условия?

— Нет. На тот момент мне предлагали лучшие условия. Пусть ненамного, но они были более привлекательными. Хотя, если бы мне сказали, что есть железный вариант подраться в UFC, то мог бы рассмотреть и такое соглашение. Но в целом для бойцов такого уровня это маленькие деньги. И это с учётом того, что существуют налоги, траты на услуги менеджеров и подготовку.

— Согласились бы подписать контракт с менее статусным иностранным промоушеном ONE FC?

— Сейчас нет. Не считаю, что ONE FC чем-то лучше ACA. Там неплохой уровень бойцов в лёгких дивизионах, а в остальных — немного ниже.

— Как оцените ростер ACA?

— Очень сильный состав, высокая конкуренция. Практически нет слабых спортсменов. Нет смысла размениваться на ONE FC. На мой взгляд, сейчас выше ACA только UFC.

— А Bellator?

— Даже не знаю. Над предложением оттуда пришлось бы хорошенько подумать.

— С 2016 года вы лишь однажды дрались против соотечественника. Вы принципиально не хотите встречаться в клетке с россиянами?

— Нет, просто совпадение. Видимо, таких соперников тогда предлагали. Сам особо не выбирал. Но если быть честным, не хотел бы лишний раз биться с соотечественниками. Мир тесен, довольно часто пересекаешься с россиянами на сборах, потом неприятно драться с ним. Знакомые всё-таки.

— В ноябре на турнире UFC в Москве состоялся первый в истории промоушена бой между россиянами — Сергеем Хандожко и Рустамом Хабиловым. И тогда это событие вызвало серьёзный резонанс…

— Многие воспринимают это как что-то личное, но ММА — это соревнование, а не война. Ребята же дерутся друг с другом на местных турнирах и ничего страшного. Что касается Хандожко, ему было необходимо выступать, и он согласился на предложение. Он же не кричал: «Дайте мне Хабилова».

— На московском турнире UFC россияне проиграли семь боёв из одиннадцати. В чём причина фиаско?

— Сложно дать правильный ответ. Там большая конкуренция. Не могут же наши взять верх во всех боях. Многие не так ярко выступили, потому что дебютировали. Хотели выиграть любым способом, поэтому не рисковали.

— Экс-чемпион ACA Марат Балаев заявил, что многие бойцы попадают в UFC по знакомству. Согласны?

— Отчасти. Как и на любую хорошую работу, без знакомства туда не пробиться. Нужен хороший менеджер, который устроит тебя туда, замолвит за тебя слово. Но UFC за редким исключением не берёт слабых бойцов. Бывает, что такое случается в тяжеловесах. Человек набьёт себе неплохой рекорд и получает приглашение.

— При этом в своё время в UFC успел выступить Дмитрий Смоляков, подписанию которого удивился даже Дана Уайт…

— У него был хороший послужной список. Кроме того, он тяжеловес, а их мало. Видимо, в промоушене особо не вглядывались. Подумали, можно попробовать. В результате у Смолякова не получилось — его отправили назад. В конце концов, им нужны и люди, которых можно бить.

— Возвращаясь к дуэли с Исмаиловым, какое впечатление он на вас тогда произвёл?

— Магомед удивил своей скоростью. Понимал, что у него нестандартная ударная техника, что способен атаковать под разными углами. Но в клетке ощутил это вдвойне. Под него было сложно подстроиться. Причиной была и левосторонняя стойка. За два месяца крайне тяжело подготовиться к дуэли с левшой. Тогда я не мог наносить свои коронные серии, что и помешало выступить на своём уровне.

— Могли бы назвать его самым сильным оппонентом в своей карьере?

— Думаю, да. При этом интересно было бы оценить его борцовские навыки. Допустил ошибку, не спровоцировав перевод в партер. Возможно, это сыграло бы свою роль, сказалось на его выносливости. Не проверил его универсальность. Но даже в стойке с ним было тяжело.

— Хотели бы провести с ним реванш?

— Возможно. Но нужно было бы хорошо готовиться, пересмотреть что-то в подготовке. Но интерес к этому поединку был бы. Есть моменты, над которыми можно было бы поработать. Во многом это касается тактики. Считаю, что слишком просто отнёсся к дуэли с Магомедом.

— В апреле Исмаилов сразится с Александром Емельяненко, но многие считают его явным аутсайдером. Согласны?

— Нет, у Исмаилова есть шансы в поединке с Емельяненко. Сейчас он весит около 103 кг, что соизмеримо с представителями тяжёлого веса. У него хорошие борцовские навыки, по крайней мере были раньше. Но наибольшие вопросы вызывает то, в каком состоянии подойдёт к битве его визави. Пока Мага пашет, Саша сами видите чем занимается.

— Если Емельяненко продолжит вести себя таким образом, у Исмаилова появятся шансы?

— Да. В таком случае Магомед может выиграть. Но если Александр будет похож на себя самого образца середины 2018 года, Исмаилову будет тяжело.

— В схватке с Владимиром Минеевым у Исмаилова вскрылись серьёзные проблемы с выносливостью. С учётом серьёзной прибавки в весе может ли это стать ключевым фактором?

— Давайте рассмотрим наш бой. Мы активно бились на протяжении всех 15 минут, и он не устал. Это меня сильно удивило. Функционально он отлично готов. Вопрос в том, хватит ли у него сил, если они будут бороться.

— Наверняка в этот раз Исмаилов будет вынужден прибегать к борьбе, ведь ему будет очень сложно размениваться в стойке с Емельяненко?

— На месте Магомеда постарался бы побольше двигаться, работать корпусом. Отмечу, что он это хорошо умеет делать. Возможно, переходил бы в борьбу. Но вступать в обмен ударами не стал бы. Всё же Александр очень большой, до него тяжело дотянуться.

— Какие огрехи видите в ударной технике Емельяненко?

— Он пропускает немало ударов. Свою левую руку постоянно держит на животе. Не знаю, почему он это делает, ведь ранее уже неоднократно оказывался на полу.

— Если бы у вас была возможность подраться с Александром, согласились бы?

— Нет, мне это неинтересно. Мне некомфортно выступать в тяжёлой категории. В отличие от Исмаилова, не смогу набрать 105 килограммов. Да и вообще, никогда не думал об этом.

— А если бы предложили рекордный гонорар?

— Раз так, то, возможно бы, задумался.

— На данный момент у вас не складывается впечатления, что Александр недооценивает Магомеда?

— Возможно, такое есть. Но Емельяненко давно ведёт такой образ жизни. Он сам признавался, что в этом нет ничего нового. Видимо, сейчас ему дали вольную и он стал ещё активнее действовать в данном направлении. Когда он тренировался в «Ахмате», присутствовала дисциплина.

— На ваш взгляд, Емельяненко удастся не попадать в переделки вплоть до боя с Исмаиловым?

— Он же вновь поехал в «Ахмат», даже поспорил на машину, что не будет употреблять алкоголь. Думаю, два месяца он сможет продержаться.

— Тем не менее он сказал, что не будет употреблять алкоголь на протяжении года. Сможет выдержать?

— Сомневаюсь.

— Сергей Харитонов регулярно жёстко высказывался о Емельяненко. То же самое делал и Шлеменко. Как вы относитесь к Александру?

— Человек поступает так, как хочет. Я ему не указ. На мой взгляд, это не самая хорошая жизнь, но дело его. Сам стараюсь так не делать.

— Некоторые уверены, что сейчас в российском MMA-сообществе больше поддерживают Александра, а не его брата Фёдора. С чем это связано?

— Не согласен с этим. Да, многим фанатам нравится шум, грязь. Чем хуже себя ведёшь, тем больше привлекаешь внимания. Но это не говорит о том, что у Александра больше болельщиков, чем у Фёдора.

— Как вы думаете, братья Емельяненко когда-нибудь помирятся?

— Понятия не имею. Хотелось бы. Плохо, когда между легендарными братьями такие сложные отношения. Был бы рад, если бы у них всё наладилось. Но мы же не знаем наверняка, что именно произошло между ними.

— Судя по всему, Фёдор завершит карьеру в 2020 году. С кем бы вы хотели увидеть два последних боя с его участием?

— Не сказал бы, что у меня есть особые предпочтения на этот счёт. Безусловно, хочется, чтобы он продолжал побеждать. Обидно, когда легенда уступает. Всегда за него болел и переживал. Сейчас надеюсь, что он уйдёт на мажорной ноте. Было бы здорово увидеть, как он берёт верх над тем же Райаном Бейдером.

— Не хотели бы увидеть бой Последнего императора с кем-то из соотечественников вроде Харитонова, Минакова или даже братом?

— Лично мне это неинтересно. Все перечисленные бойцы — уважаемые спортсмены. Не хотел бы, чтобы они дрались между собой.

— На ваш взгляд, Емельяненко можно назвать величайшим бойцом MMA в истории?

— На мой взгляд, Фёдор — один из них. Также я бы включил в этот список Андерсона Силву и Джона Джонса. Его результаты говорят сами за себя. Он побил всех, кого было можно.