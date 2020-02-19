Узкий круг претендентов: почему Магомедшарипов и Махачев ещё не знают имён своих соперников на турнире UFC 249

Несмотря на то что до турнира UFC 249 осталось менее двух месяцев, Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев до сих пор не знают имён своих соперников. При этом в числе возможных оппонентов россиян фигурируют как бывшие претенденты на пояса в своих весовых категориях, так и неоднократные обладатели наград за лучший бой и выступление вечера. Кто может стать противником российских бойцов в андеркарде поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном — в материале RT.

Несостоявшийся соперник и бывшие соискатели пояса

Для Забита Магомедшарипова поединок на турнире UFC 249 станет седьмым под эгидой крупнейшего ММА-промоушена в мире. В предыдущих шести схватках он довольно уверенно брал верх, благодаря чему обеспечил себе не только место в топе дивизиона, но и право считаться одним из главных претендентов на чемпионский пояс. При этом не исключено, что триумф в дуэли с Келвином Каттаром мог открыть ему дорогу к титулу, но все карты спутал Макс Холлоуэй. Гаваец неожиданно уступил Александру Волкановски и заставил матчмейкеров задуматься о проведении реванша.

Это временно помешало Магомедшарипову и вынудило его задуматься об очередной промежуточной битве. В аналогичной ситуации он оказывался и раньше, но тогда в соперники ему достался 11-й номер табели о рангах Каттар. На этот раз россиянину был нужен противник гораздо более высокого уровня и статуса, победа над которым снимала бы все вопросы относительно его состоятельности в качестве первого претендента на чемпионство. Поэтому идеальным кандидатом стал бывший соискатель звания Брайан Ортега.

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Слухи о схватке между россиянином и американцем ходили уже давно, но в последнее время стали как никогда устойчивы. О бое с Брайаном намекнул и сам Забит, отметив, что его следующим соперником, скорее всего, станет спортсмен из топ-5 дивизиона. По словам журналиста Бретта Окамото, в личной беседе Ортега подтвердил, что в курсе разговоров о его возможной дуэли с Магомедшариповым. Тем не менее официальных документов он пока не получил.

Примечательно, что Брайан не стал отказываться от встречи с Забитом, но отметил, что намерен драться с ним исключительно пять раундов. Таким образом американец, возможно, намекает на проблемы россиянина с выносливостью, которые вскрывались по ходу сражений с Джереми Стивенсом и тем же Каттаром. Магомедшарипов неизменно проседал в заключительной пятиминутке, благодаря чему давал не только шансы визави, но и пищу для размышлений болельщикам и экспертам.

Однако сам россиянин продолжает отрицать наличие проблем с «физикой» и выражает уверенность в готовности пройти всю дистанцию. Поэтому ему не стоит отказываться от возможности провести пятираундовый бой с Ортегой, ведь это может стать для него отличным тестом в преддверии возможного чемпионского поединка. Ранее Магомедшарипов ни разу не проводил в клетке все 25 минут, а Холлоуэй и Волкановски уже доказали, что отлично чувствуют себя в ходе длительных дуэлей.

Однако Ортега — не единственный кандидат в соперники Забита. Также в пятёрку сильнейших полулегковесов UFC входят Чэн Сон Джунг и Яир Родригез, каждый из которых вполне может стать противником россиянина. Слухи о встрече Магомедшарипова с южнокорейцем ходили уже давно, а с мексиканцем у них и вовсе был запланирован поединок. Однако тот получил травму и был заменён на Брэндона Дэвиса.

Ранее Забит уже успел заявить, что вряд ли сразится с Джунгом или Родригезом в апреле, но окончательно исключать подобного развития событий не стоит. Ортега является довольно травматичным бойцом, что он неоднократно доказывал в последние годы. Так, в 2016-м по его вине был отменён бой с Хакраном Диасом, а в декабре 2019-го он был вынужден отказаться от битвы с тем же Корейским Зомби. Тогда Брайан порвал связки колена и неизвестно, сумел ли окончательно оправиться от повреждения.

Экс-визави Нурмагомедова и бойцы из топ-15

Что касается Ислама Махачева, то у него ситуация ещё более запутанная. За два месяца до шоу нет явного кандидата в соперники россиянину, что кажется довольно редким случаем. Если Магомедшарипов хотя бы примерно понимает, с кем он может сразиться, то его соотечественник находится в полном неведении.

Изначально главным кандидатом на бой с Исламом считался Кевин Ли. Атлеты долгое время конфликтовали в социальных сетях и выражали заинтересованность в очном противостоянии. Но руководство UFC посчитало иначе и назначило американцу схватку с Чарльзом Оливейрой. Сам уроженец Детройта вряд ли расстроился, ведь он получил право возглавить турнир в Бразилии, однако россиянин оказался в затруднительном положении.

В последнее время ходили слухи, что Махачев померится силами с Грегором Гиллеспи. Американец имел в своём активе серию из 13 побед подряд и считался восходящим талантом, пока не был жёстко бит тем же Ли. На UFC 244 он оказался в глубоком нокауте, вошедшем в число десяти лучших в 2019 году по версии RT, и выбыл из числа топ-проспектов дивизиона.

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Для Ислама схватка с Грегором стала бы отличной проверкой на прочность и помогла бы ему войти в десятку сильнейших, но, судя по сообщениям партнёра Нурмагомедова по команде, ей не суждено состояться. На своей странице в Twitter он упомянул атлетов, с которыми хотел, но не сумел устроить бой в последнее время. Махачев отметил Дэна Хукера, Пола Фелдера и Кевина Ли, а также добавил к их числу Гиллеспи.

Если вариант с Гиллеспи действительно больше не рассматривается, то список потенциальных противников россиянина сузился до минимума. Предельно ясно, что сражение с бойцом не из числа топ-15 ему неинтересно, а из элиты свободны лишь Конор Макгрегор, Дональд Серроне, Эдсон Барбоза, Эл Яквинта и Александр Хернандез. При этом первых двух можно смело вычёркивать. Ирландец нацелен на титул чемпиона и вряд ли станет размениваться на что-то меньшее, а его бывший визави получил серьёзные травмы и выбыл на неопределённый срок.

В итоге остаются трое спортсменов, при этом наиболее реалистичным кажется поединок Махачева с Яквинтой. Во-первых, россиянин уже обозначил желание биться с бывшим соперником Нурмагомедова и бросил тому вызов в социальной сети, а во-вторых, он больше других подходит Исламу по многим показателям. Так, Барбоза рискует стать для него слишком тяжёлым испытанием, даже несмотря на тот факт, что сейчас бразилец занимает лишь десятое место в рейтинге. Что касается Хернандеза, то тот расположился на 15-й строчке и продолжает восстанавливаться после операции на плече, поэтому его возвращение в клетку остаётся под вопросом.

Яквинта же превосходит Махачева лишь в рейтинге, но не в спортивных аспектах. Россиянин обязан иметь превосходство в борьбе и уж точно не уступит в ударной технике. Несомненно, нельзя сказать, что для Ислама этот поединок будет проходным, но воспринимать его как аутсайдера уж точно не стоит.