Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов подтвердил, что выступит на турнире UFC 246 в Нью-Йорке, а его соперником станет представитель топ-5 рейтинга его весовой категории.

«Я выступлю 18 апреля в Бруклине. Насчёт соперника ещё нет точной информации. Вроде соперник есть, но контракт ещё не отправили. Как контракт появится, можно будет афишировать. Могу сказать, что соперником будет кое-кто из топ-5», — цитирует россиянина Sport24.

Он также отметил, что вряд ли будет драться с корейцем Чон Чхан Соном, а Яир Родригес получил травму.

«Постоянно старается отходить от этого боя. Месяц назад мне говорили, что с Яиром подерусь, но недавно позвонили, сказали, что у него травма», — добавил Магомедшарипов.

Главным боем на турнире UFC 246 станет титульный поединок между действующим чемпионом в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что Фергюсон не получал травм при подготовке к бою с Нурмагомедовым.