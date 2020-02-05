Фергюсон не получал травм при подготовке к бою с Нурмагомедовым

Американский боец Тони Фергюсон, вопреки появившейся информации, не получал травм во время подготовки к поединку с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Об этом сообщил представитель команды американца, слова которого передаёт ТАСС.

Он также отметил, что Фергюсон продолжает подготовку к бою, тренируясь в полную силу.

В послужном списке Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Он с 2018 года является действующим чемпионом UFC в лёгком весе и уже дважды защитил свой титул, победив ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. В активе Фергюсона 25 побед в 28 поединках.

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона должен состояться 18 апреля 2020 года в Бруклине. Это пятая попытка бойцов встретиться в октагоне. Предыдущие бои отменялись по различным причинам, в том числе и из-за травм.

Ранее Нурмагомедов заявил, что не прилагает дополнительных усилий, чтобы нравиться публике.