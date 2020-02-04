Нурмагомедов: никогда не стремился к тому, чтобы всем нравиться

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не прилагает дополнительных усилий, чтобы нравиться публике.

«Я статистику не веду — кому я нравлюсь или не нравлюсь. Я же не конфетка, чтобы нравиться всем. Есть люди, которые на моё мировоззрение смотрят с негативной точки зрения. А я точно так же смотрю на них. Никому не говорю, что кому-то должен нравиться, и к этому никогда не стремился. Что я делал — это заходил в октагон и бил соперников. А всё остальное пришло само. Этот вид спорта так устроен, что если ты становишься чемпионом, ты становишься популярным. А когда стал популярным, то кому-то ты нравишься, а кому-то нет. Особенно, когда ты долгое время не проигрывал», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции в Каспийске.

На профессиональном уровне российский чемпион провёл 28 поединков, одержав победу в каждом из них.

Ранее отец Нурмагомедова выразил мнение, что его сыну нужно заканчивать карьеру через полтора-два года.