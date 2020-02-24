Третья волна: кто из российских бойцов в ближайшее время может ворваться в элиту UFC

Забит Магомедшарипов и Пётр Ян ворвались в элиту самого престижного промоушена мира и в ближайшее время могут получить шанс завоевать чемпионский титул. Однако уже сейчас в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) выступают несколько российских бойцов, имеющих шансы повторить их успех. Кто из новой волны россиян способен оказаться в числе сильнейших в UFC — в материале RT.

Сергей Павлович (тяжёлый вес), 14:1 (2:1 в UFC)

Бывший чемпион Fight Nights — одна из главных надежд России в тяжёлом дивизионе UFC. Павлович имеет в активе серию из двух побед в Абсолютном бойцовском чемпионате, и обе он добыл досрочно. Для того чтобы сокрушить Марсело Голма и Мориса Грина, Сергею понадобилось суммарно 197 секунд. Всё это укрепило его в статусе одного из самых многообещающих нокаутёров дивизиона, радующих болельщиков ярким зрелищем.

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При этом его дебют в американском промоушене сложно назвать успешным. Матчмейкеры не пожалели Павловича и сразу бросили его «под танк», определив в соперники одного из самых титулованных тяжеловесов в истории ММА. В дуэли с Алистером Оверимом он не смог продемонстрировать свои лучшие качества и не продержался и раунда. Тем примечательнее, что атлет не расклеился, а взял себя в руки и встал на победные рельсы.

Эти успехи позволили ему не только сохранить место в промоушене, но и ворваться в топ-15. На данный момент он занимает 14-е место и скоро может получить шанс реабилитироваться за единственную неудачу в карьере. При этом не исключено, что UFC вновь решит свести его с голландцем. На данный момент почти все его возможные оппоненты заняты, исключением являются лишь соотечественники — Александр Волков и Алексей Олейник, а также американец Уолт Харрис, продолжающий приходить в себя после потери приёмной дочери.

Отличные физические данные и природная мощь позволяют Павловичу рассчитывать на высокие результаты в промоушене. Безусловно, проблемы с борьбой могут замедлить его прогресс, но отличные навыки в стойке способны это компенсировать. В целом уже в 2020 году ему по силам войти в десятку, а впоследствии добраться и до пятёрки сильнейших. Особенно с учётом того, что Дэниел Кормье намерен вскоре завершить карьеру, а Джуниор Дос Сантос уже не тот, что прежде.

Магомед Анкалаев (полутяжёлый вес), 12:1 (3:1 в UFC)

Ещё один яркий боец, о перспективах которого говорит не только количество побед, но и то, каким образом они были одержаны. Показательный пример — его триумф в сражении с Далчей Лунгиамбулой на турнире UFC Fight Night в Москве, позволивший ему продлить беспроигрышную серию до трёх поединков и забронировать себе место среди авторов самых красивых нокаутов 2019 года по версии RT. Магомед Анкалаев взял верх при помощи фронт-кика, напомнив фанатам смешанных единоборств о легендарном ударе Андерсона Силвы.

Анкалаев ещё не смог пробиться в элиту категории, но уже в скором времени получит шанс достичь этой цели. На турнире UFC Fight Night 169 он сразится с ещё одним нокаутёром Ионом Куцелабой. Молдаванин имеет в своём активе 12 нокаутов в 15 выигранных битвах и уже заявил о намерении завоевать пояс в 2020 году.

В случае победы над Куцелабой, Анкалаев может войти в топ-15, после чего задуматься о решении более серьёзных задач. Правда, сделать это будет непросто. Несмотря на отсутствие большого числа достойных конкурентов для Джона Джонса, полутяжёлый вес никогда не считался слабым по составу. Об этом говорит хотя бы тот факт, что такие искусные бойцы, как Михаил Циркунов и Джонни Уокер, не входят в десятку сильнейших.

Муслим Салихов (полусредний вес), 16:2 (3:1 в UFC)

Российский боец также успел запомниться публике красивыми нокаутами, в полной мере оправдав своё прозвище Король кунг-фу. Победы над Рики Рэйни и Нордином Талебом серьёзно подняли его котировки, а успех в бою с Лауреано Старополи показал, что Муслим Салихов способен выдерживать всю дистанцию. Однако его перспективы в полусреднем весе не так очевидны, виной чему избыток талантов в дивизионе.

На протяжении последнего десятилетия данная категория считалась одной из самых конкурентных в UFC, а на вершине восседал считавшийся неуязвимым Жорж Сен-Пьер. С уходом канадца общий уровень спортсменов ничуть не упал. В этом весе практически нет слабых атлетов, а более-менее «проходимыми» можно назвать разве что Висенте Луке и Гилберта Бёрнса. И то с оговоркой, ведь второй из них является специалистом по бразильскому джиу-джитсу, что может стать серьёзной проблемой для Салихова.

Учитывая тот факт, что оба раза Муслим проиграл после удушающих приёмов, ему подошла бы встреча с одним из ударников. Тот же Луке мог бы стать отличным вариантом, но он уже подписал контракт на бой с Рэнди Брауном. Теперь самым «удобным» оппонентом для Салихова представляется Робби Лоулер. Экс-чемпион UFC имеет в своём пассиве три поражения подряд и до сих пор не может прийти в себя после сокрушительного фиаско в поединке с Тайроном Вудли. Потеряв пояс, он уже не напоминал себя образца 2015—2016 годов и стал гораздо менее грозным.

Дамир Исмагулов (лёгкий вес), 19:1 (3:0 в UFC)

Российский легковес стал одним из первых бойцов, проследовавших в UFC благодаря партнёрскому соглашению между Абсолютным бойцовским чемпионатом и M-1 Global. Дамир Исмагулов год удерживал титул в отечественном промоушене и заслужил право попробовать свои силы в США. Там он стартовал очень удачно и оказался сильнее в трёх первых схватках. Стоит отметить, что по-настоящему серьёзного сопротивления он пока не встречал, а его предыдущие оппоненты никогда не числились в элите категории. Серьёзное испытание могло ждать его в четвёртой битве, но он получил травму.

Как и в случае с Салиховым, Исмагулову предстоит сложный путь и очень сильные соперники на пути к попаданию в топ-15. Чтобы понять, как непросто добиться этого, достаточного взглянуть на Ислама Махачева. В отличие от соотечественника, он провёл в UFC восемь боёв и имеет серию из шести побед подряд. Тем не менее он лишь недавно вошёл в когорту лучших бойцов своего веса.

Чтобы достичь подобных высот, Исмагулову необходимо не только разобраться с парой сильных противников, но и сделать это зрелищно. С этим у него пока серьёзные проблемы, ведь он ни разу не смог выиграть досрочно. В UFC всегда отдавали предпочтение тем, кто не доводит дело до решения судей, и это вполне может затормозить развитие карьеры Дамира.

Мовсар Евлоев (полулёгкий вес), 12:0 (2:0 в UFC)

По стопам Исмагулова в UFC попал в Мовсар Евлоев. Как и соотечественник, он выиграл чемпионское звание в M-1 Global, что позволило ему рассчитывать на подписание контракта с американским промоушеном. К чести атлета стоит отметить, что он отлично воспользовался предоставленным шансом и выиграл дважды подряд. От его рук пострадали кореец Сен Ву Чой и перуанец Энрике Барзола, имевший за плечами восемь поединков под эгидой чемпионата.

Уже 7 марта Евлоев в третий раз войдёт в октагон, чтобы помериться силами с Дугласом Андраде. Последние годы он курсировал между полулёгким и легчайшим дивизионами, но добиться серьёзных успехов не смог. Его главным достижением является победа над Ренаном Барао, считавшимся одним из лучших бойцов в мире в первой половине 2010-х. Тем не менее в дуэлях с россиянами опытный бразилец не преуспел. Сначала он проиграл Зубайре Тухугову, а затем уступил Петру Яну.

Как и Исмагулову, Евлоеву стоит начать задумываться не только о самих победах, но и о методах их добычи. Мовсар обладает отличной ударной техникой и имеет возможность радовать зрителей эффектными нокаутами. Если он хочет повторить путь Забита Магомедшарипова и не затягивать с попаданием в элиту, ему стоит начать выигрывать досрочно.

Аскар Аскаров (наилегчайший вес), 11:0:1 (1:0:1 в UFC)

Из всех вышеперечисленных именно Аскар Аскаров имеет наибольшие шансы на завоевание титула UFC в самое ближайшее время. Виной тому крайне низкая конкуренция в дивизионе, уже длительное время находящемся на грани упразднения. Бои представителей этого веса не пользуются серьёзным спросом, а ситуация в категории является как минимум странной.

Во многом об этом говорит тот факт, что Аскаров уже успел расположиться на шестом строчке рейтинга. И это при том, что он лишь дважды выступил в UFC и один раз взял верх. Так, в дебюте он свёл вничью поединок с Брендоном Морено, после чего расправился с бывшим претендентом на титул Тимом Эллиоттом. В других категориях это не позволило бы претендовать даже на попадание в топ-15, но Аскар сходу стал одним из главных соискателей чемпионского звания.

В свете перехода Генри Сехудо в легчайший вес, Аскаров находится на расстоянии одного успеха от боя за титул. UFC почти гарантированно предоставят ему в соперники бойца из первой пятёрки, а очередной триумф с большой долей вероятности сделает его первым претендентом. Таким образом, в гонке за поясом Аскар вполне может обогнать не только других представителей третьей волны россиян в чемпионате, но и Петра Яна с Забитом Магомедшариповым.