В погоне за Сехудо: как Яну получить право сразиться за титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Руководство UFC не утвердило бойца Петра Яна в качестве первого претендента на титул в легчайшем весе, предпочтя ему Жозе Алдо с двумя поражениями в пассиве. Россиянину придётся провести ещё как минимум один поединок, чтобы получить право сразиться с действующим чемпионом Генри Сехудо. Победа над каким соперником принесёт Яну шанс побиться за пояс — в материале RT.

Петра Яна проигнорировали в качестве следующего первого претендента на титул абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе. Об этом стало известно после того, как матчмейкеры утвердили поединок между действующим чемпионом Генри Сехудо и Жозе Алдо, который возглавит турнир UFC 250 в Сан-Паулу. Таким образом, россиянину предстоит провести ещё как минимум один бой для того, чтобы заслужить право поспорить за почётное звание.

Решение UFC трудно назвать иначе, как несправедливым и основанным исключительно на былых заслугах и популярности, но оно легко объяснимо. Несмотря на серию из двух поражений и не слишком впечатляющие выступления в последних схватках, Алдо остаётся не только одним из самых известных бойцов на планете, но и выгодным с финансовой точки зрения оппонентом. Победа над ним способна принести не только славу, но и солидные деньги — как минимум, значительно большие, чем за дуэль с Яном. Судя по всему, именно этим и руководствовались в Абсолютном бойцовском чемпионате, отдавая предпочтение бразильцу.

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Ещё одним немаловажным фактором стало проведение юбилейного турнира UFC в Бразилии. По традиции, в главном событии шоу за пределами США непременно должен выступать спортсмен из данной страны, что мгновенно подняло котировки Алдо. На данный момент Жозе является одним из немногих соотечественников, реально претендующих на звание чемпиона. Помимо него можно отметь Дейвезона Фигейредо, но он сразится за титул в наилегчайшем весе уже 1 марта. Безусловно, к таковым можно отнести средневеса Пауло Косту и полутяжеловеса Тиаго Сантоса, но первый получил травму и снялся с битвы с Исраэлем Адесаньей, а второй совсем недавно дрался с Джоном Джонсом.

Тем не менее, самому Яну от этого не легче. Теперь ему предстоит провести как минимум ещё один бой, прежде чем поспорить за чемпионское звание. При этом, чтобы гарантировать себе статус первого претендента, ему необходимо либо побеждать одного из лидеров рейтинга дивизиона, либо громить одного из представителей топ-10. В противном случае, руководство UFC вновь может сделать ставку на другого спортсмена.

Несомненно, сам Ян это отлично понимает, поэтому и называет Марлона Мораеса и Алджэмейна Стерлинга в списке самых желанных оппонентов. На данный момент бразилец располагается на первом месте в рейтинге, а американец занимает вторую строчку. При этом именно второго из них можно считать более явным кандидатом на титульный бой. «Мэджик» Мораес лишь в июне 2019-го бился за пояс и вряд ли получит ещё один шанс в течение ближайшего года.

Таким образом, Яну предпочтительнее было бы подраться именно со Стерлингом. В случае успеха, он не только одержит седьмую победу подряд в UFC, но также и перечеркнёт успешную серию соперника. Алджэмейн поочерёдно взял верх над четырьмя визави и имеет немного больше оснований на титульный бой, чем Марлон. И это даже с учётом того, что уровень оппозиции у бразильца был значительно выше.

В пользу схватки между Яном и Стерлингом говорит тот факт, что ранее спортсмены уже изъявляли желание помериться силами в октагоне. Летом прошлого года в ММА-сообществе всерьёз обсуждалась возможная дуэль бойцов, но в итоге планы спутали травмы. Россиянин получил повреждение локтя, американец — запястья. Но если Пётр уже успел вернуться в клетку и легко расправиться с ветераном Юрайей Фейбером, то Алджэмейн пока не смог возобновить выступления.

В том случае, если Стерлинг здоров и согласен на встречу, Яну необходимо добиваться проведения боя после 9 мая. Именно в этот день в Бразилии состоится поединок за титул в легчайшем весе между Сехудо и Алдо. Таким образом, россиянин сразу обозначает свои намерения в качестве соискателя трофея, а также получает возможность выйти на замену в случае травмы одного из участников чемпионской схватки. В этот момент он будет находится в форме и активно готовиться к собственной дуэли, вследствие чего без особых проблем сможет сделать необходимый вес.

В качестве подтверждения данной теории можно привести в пример нынешнюю ситуацию в полутяжёлом весе UFC. После предельно конкурентного боя между Джоном Джонсом и Домиником Рейесом многие болельщики решили, что реванш между атлетами — дело решённое, но тут в спор вмешался Ян Блахович. Поляк нокаутировал Кори Андерсона и заставил фанатов и экспертов забыть о том, насколько близок был к успеху первый претендент.

Стоит отметить, что дуэль с бразильцем тоже способна принести россиянину право сразиться за пояс, но этот поединок рискует стать для него гораздо более тяжёлым. По уровню мастерства Мораес превосходит Стерлинга, что он доказал в их очном противостоянии. Ему потребовалось всего 67 секунд, чтобы отправить визави в глубокий нокаут с помощью хай-кика.

Марлон обладает отличной ударной техникой и имеет чёрные пояса в муай-тай и бразильском джиу-джитсу. На его фоне Алджэмейн смотрится крайне однобоким атлетом, полагающимся либо на контроль хода схватки, либо на неожиданный болевой приём. Правда, для этого ему необходимо затянуть Яна в партер, а это не удалось сделать даже признанному мастеру борьбы в лице Фейбера.

Однако существует вероятность, что ни Стерлинг, ни Мораес не будут доступны в период с мая по июнь, который сам Ян обозначил в качестве возможной даты проведения поединка. В таком случае, россиянину может потребоваться сразиться с кем-либо из бойцов, уступающих ему в рейтинге дивизиона. В этом контексте одним из немногих устраивающих его вариантов станет дуэль с Кори Сэндхагеном. Он занимает четвёртое место и имеет в активе серию из семи побед. Изначально он должен был драться с Фрэнки Эдгаром 25 января, но экс-чемпион в лёгком весе решил вновь выступить в полулёгкой категории и был жёстко бит Чэн Сон Джунгом. Таким образом, бой был отменён, а американец продолжил ждать своего часа.

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Для данной категории Сэндхаген очень высок. При весе в 61 килограмм его рост составляет 180 сантиметров, что в совокупности с умением контролировать дистанцию делает его крайне неудобным соперником. Для сравнения, Ян ниже на 11 сантиметров, что способно стать серьёзной проблемой для россиянина. Хотя бы потому, что в своей карьере он ни разу не бился с оппонентом таких габаритов.

Тем не менее, назвать его неуязвимым тоже нельзя. Несмотря на отсутствие поражений, Сэндхаген уже испытывал серьёзные проблемы в октагоне. Ближе всех к победе над ним подошёл Джон Линекер, уступивший лишь раздельным решением судей. 160-сантиметровый бразилец неоднократно заставлял визави проваливаться и мгновенно ловил на контратаках. Кроме того, Кори дважды чуть было не попался на болевой, но чудом ушёл от нек-крэнка (залома шеи), а от удушения посредством гильотины его спас гонг.

Что касается других представителей легчайшего веса, то поединок с ними вряд ли поспособствуют продвижению Яна в рейтинге. Он рискует оказаться в той же ситуации, что и соотечественник Забит Магомедшарипов. На турнире в Москве он взял верх над 12-м номером табели о рангах, но этот успех не позволил ему получить титульный бой. Да, немаловажную роль в этом сыграло поражение Макса Холлоуэя, но по поведению руководства UFC было заметно, что они сильно сомневаются в целесообразности предоставления россиянину подобного шанса.

В случае битвы с кем-либо из второй половины топ-10 Яну необходимо не только победить досрочно, но и сделать это ярче, чем Стерлинг и Мораес. В противном случае, матчмейкеры способны отдать преимущество бразильцу или американцу.