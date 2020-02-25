Ян сказал, с кем может провести свой следующий бой в UFC

Боец легчайшей весовой категории UFC Пётр Ян рассказал, когда и с кем может провести свой следующий поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата.

«Ориентировочно в мае — июне будет бой. Идут переговоры по (Марлону. — RT) Мораесу и (Алджэмейну. — RT) Стерлингу. Эти ребята находятся выше меня в рейтингах», — цитирует Яна РИА Новости.

При этом он отметил, что не исключает возможности сразиться с бойцами, которые находятся ниже его в рейтинге легчайшего веса UFC, но заявил, что предпочитает биться с теми, кто выше.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор может провести следующий бой против американца Джастина Гэтжи.