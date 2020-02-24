Источник: Макгрегор ведёт переговоры о бое с Гэтжи

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор может провести следующий бой против американца Джастина Гэтжи.

Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани в своём шоу. По его словам, пока переговоры находятся на ранних стадиях и никаких договорённостей не было достигнуто. Планируется, что бой может пройти уже летом.

И Макгрегор, и Гэтжи в своих последних поединках победили Дональда Серрона нокаутом в первом раунде. Американец сделал это за 4 минуты 18 секунд, а ирландец — за 40 секунд.

Ранее чемпион UFC в легчайшем весе Сехудо сравнил Нурмагомедова и Макгрегора.