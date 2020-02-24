Чемпион UFC в легчайшем весе Сехудо сравнил Нурмагомедова и Макгрегора

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Генри Сехудо сравнил действующего обладателя титула организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора.
Чемпион UFC в легчайшем весе Сехудо сравнил Нурмагомедова и Макгрегора
  • Reuters

«Конор любит избивать стариков исподтишка. Он совершает террористические атаки в нашей стране и думает, что может получить новый титульный бой с Хабибом. Я знаю Хабиба, он человек чести и достоинства, в отличие от Конора. Хабиб — это всё, воплощением чего не является Макгрегор», — цитирует Сехудо TMZ

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон, поединок с которым состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249. За карьеру Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения. На счету американца 25 выигранных боёв и три неудачи.

Ранее Нурмагомедов поздравил Зубайру Тухугова с победой на турнире UFC Fight Night 168.

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