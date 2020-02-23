Нурмагомедов поздравил Тухугова с победой на турнире UFC Fight Night 168

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника Зубайру Тухугова с победой над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168.
Нурмагомедов поздравил Тухугова с победой на турнире UFC Fight Night 168
  • Зубайра Тухугов
  • © JONATHAN NACKSTRAND / AFP

«Брат, поздравляю. Очень переживали и ждали твой победы, зная, насколько сильно ты хочешь её посвятить своему дедушке. Ждём тебя в США, брат», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Он также пошутил над капой Тухугова. По его словам, в команде решили, что 29-летнему спортсмену пора поменять капу, которая стоит 100 рублей.

«Здоровье важнее всего, береги свои зубы», — добавил Нурмагомедов.

Для Тухугова эта победа стала 19-й в карьере при четырёх поражениях и одной ничьей.

Ранее сообщалось, что Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168.

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