Эффектный нокаут Тухугова, успех Молдавского и новые чемпионы в ACA: главные события уикенда в ММА

Зубайра Тухугов нокаутировал Кевина Агилара и одержал первую победу в UFC с 2015 года, а Магомед Мустафаев проиграл Брэду Ридделлу. Валентин Молдавский взял верх над Хави Айялой и продлил успешную серию в Bellator, а Мухумат Вахаев и Азамат Керефов стали новыми чемпионами ACA. Что произошло в мире смешанных единоборств в выходные — в материале RT.

Триумф Тухугова и неудача Мустафаева

Одним из ярких событий недели в смешанных единоборств стал турнир UFC Fight Night 168 в Новой Зеландии. В главном поединке вечера встретились звёзды лёгкого дивизиона Дэн Хукер и Пол Фелдер, а внимание российских болельщиков привлекло выступление Зубайры Тухугова и Магомеда Мустафаева. Однако если партнёр Хабиба Нурмагомедова по команде добился впечатляющего успеха, то его соотечественник не сумел одержать вторую победу подряд в крупнейшем ММА-промоушене планеты.

Тухугову потребовалось меньше раунда, чтобы сломить сопротивление крепкого оппонента в лице Кевина Агилара. К этому моменту американец имел в своём послужном списке 17 побед при всего двух поражениях и в будущем рассматривался как один из претендентов на попадание в число сильнейших полулегковесов. Причём мнение о его перспективах не изменило даже поражение от Дэна Иге в июне 2019 года.

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Однако уже на четвёртой минуте Тухугов мощным левым боковым нащупал челюсть Агилара и заставил того в первый раз оказаться на настиле. Кевин быстро поднялся, но так и не смог прийти в себя. Зубайра бросился в наступление и провёл комбинацию, завершившуюся всё тем же хуком ведущей рукой. Ему оставалось лишь добить соперника и принять поздравления с первой за четыре года победой в UFC. В последний раз он брал верх над Филипом Новером в декабре 2015-го, после чего проиграл Ренату Карнейру и свёл вничью дуэль с Лероном Мёрфи.

В отличие от соотечественника, Мустафаев выступал в основном карде шоу, однако не смог поддержать его почин. Его дуэль с Брэдом Ридделлом продлилась все запланированные раунды, а для выявления триумфатора потребовались судейские записки. В результате лишь один из арбитров встал на сторону россиянина, а двое других увидели превосходство хозяина турнира.

При этом упрекнуть арбитров в предвзятости довольно сложно. Уже в первом раунде Ридделл сильнейшим правым свингом уложил Мустафаева на настил, чем обеспечил себе серьёзное преимущество. Правда, вторую половину пятиминутки уверенно забрал россиянин, благодаря чему если не свёл её вничью, то как минимум избежал проигрыша со счётом 8:10. Две остальные оказались предельно равными, но новозеландец был немного острее визави. Он действовал первым номером, контролировал центр октагона и сильно бил. Магомед же был не так состоятелен в стойке, а все его успехи были добыты в партере.

Как часто бывает в таких конкурентных сражениях, всё решила концовка. В ней предпочтительнее смотрелся Ридделл, который не только провёл пару тейкдаунов, но и продемонстрировал впечатляющий ground and pound. Мустафаев потерпел второе поражение в UFC и упустил возможность сделать шаг в направлении топ-15 рейтинга лёгкого веса.

Помимо прочего, турнир в Окленде запомнился ярким нокаутом в исполнении тяжеловеса Маркуса Рожериу де Лимы и кимурой от Джимми Крута. При этом результат главного боя вызвал солидные споры в бойцовской среде. Дэн Хукер раздельным решением судей победил Пола Фелдера, что многие сочли несправедливым. Новозеландец хорошо провёл первую половину схватки, но во действовал довольно пассивно.

Серия Молдавского

Тем временем в Bellator российские бойцы продолжают пробиваться на вершину, обозначая свои притязания на чемпионство в двух престижнейших весовых категориях. И если полутяжеловес Вадим Немков уже заработал право сразиться с чемпионом в двух дивизионах Райаном Бейдером, то тяжеловес Валентин Молдавский уже совсем скоро может последовать его примеру. В субботу он продлил свою успешную серию до четырёх поединков и заставил говорить о себе как об одном из претендентов на титул.

На этот раз Молдавский взял верх над Хави Айялой, который хоть и не является топ-бойцом, но способен в любой момент порадовать ярким нокаутом. Именно это он подтвердил в сражении с Сергеем Харитоновым, продлившемся всего 16 секунд, а также дуэли с экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром. Примечательно, что в 2019 году американец должен был биться с Вадимом Минаковым, но бой дважды срывался. В первый раз причиной стала таинственная травма уроженца Портервилла, а во второй — проблемы с визой бывшего лидера тяжёлого дивизиона промоушена.

Молдавский не стал испытывать судьбу и заставил Айялу провести на спине почти все 15 минут поединка. Он без особых проблем проходил в ноги, после чего уверенно контролировал и избивал противника в партере. Хави так и не смог продемонстрировать свой нокаутирующий удар и потерпел безоговорочное поражение.

Чемпионские бои в ACA

В российском ММА главным событием недели стал турнир ACA 104, в заключительном поединке которого на кону был титул чемпиона в тяжёлом весе. Действующему обладателю трофея Евгению Гончарову противостоял Мухумат Вахаев, имевший в активе серию из пяти побед подряд.

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Сражение получилось очень напряжённым и эмоциональным, причиной чего стали сложные отношения между визави. Ещё в преддверии турнира они чуть было не устроили потасовку во время интервью, но тогда конфликт удалось замять. Однако напряжённость проявилась по ходу битвы, когда по окончании первого раунда Вахаев схватил Гончарова за подбородок. Стоит отметить, что на этом грязные приёмы в исполнении Мухумата не закончились. Так, в третьем отрезке он нанёс несколько ударов в затылок чемпиона, за что получил справедливое предупреждение от рефери Хёрба Дина.

Однако такие удары не проходят бесследно, что и показала данная схватка. Гончаров не сумел должным образом восстановиться и спустя минуту оказался в «гильотине». Некоторое время он пытался сопротивляться, но в итоге был вынужден постучать. Для Евгения это поражение стало третьим в карьере и первым с 2015 года. В последний раз он уступал Юсупу Сулейманову на турнире ProFC 58.

Во втором по значимости поединке вечера Азамат Керефов взял верх над Мансуром Хатуевым и завоевал титул чемпиона ACA в наилегчайшем весе. Спортсмены провели в клетке все 25 минут, по итогам которых судьи отдали предпочтение спортсмену из Нальчика. Он одержал 12-ю победу в карьере и остался непобеждённым. Ещё одним важным событием основного карда стало яркое выступление Артёма Фролова. Средневес эффектно нокаутировал Бруно Сантоса и закрыл поражение от Магомеда Исмаилова.